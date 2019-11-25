Какие бактерии живут на вашей кухонной губке и чем они опасны: объяснение Супрун

Еженедельная уборка квартиры — обязательный ритуал почти каждой семьи. Так мы избавляемся от пыли, грязи и микробов. Однако в квартире есть места, которые мы можем обходить во время уборки, но именно они и представляют опасность нашему здоровью.

Ульяна Супрун рассказала, где в квартире скрывается больше всего бактерий, почему губка для мытья посуды может рассказать о ваших кишечных заболеваниях и как уберечься от пищевых отравлений.

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Бактерии любят влажность и тепло, поэтому кухня – едва ли не наиболее наполненное микроорганизмами помещение в квартире.

Не только мусорка для пищевых отходов является центром бактерий. Невинная кухонная тряпка ничем не хуже – ею вытирают руки, стол, пролитые ингредиенты.

Более 75% губок для мытья посуды содержат сальмонеллу или кишечную палочку, а на ручке крана в ванной такие микроорганизмы встречались только в 9% случаев. В конце концов использование такой тряпки может привести к пищевому отравлению, рассказала Ульяна Супрун.



75% губок для мытья посуды содержат сальмонеллу или кишечную палочку

Кухонная тряпка является показателем микробиоты своих владельцев

Исследователи утверждают, что количество бактерий связано с количеством членов семьи и наличием детей, с социальным и экономическим статусом семьи, рационом, а также, собственно, типом тряпки, которую используют на кухне.

Например, золотистые стафилококки – бактерии, которые иногда живут на коже, в носу или горле, преобладали в семьях, которые имеют много детей и низший социально экономический статус. В то же время, кишечная палочка чаще встречается на тряпках в квартирах, где больше потребляют мяса.

По всей кухне можно найти немало мест и предметов, где живут бактерии.

В кухонной раковине и на кране может быть кишечная палочка, а на кухонной губке – вообще сотни различных видов бактерий.

Как уберечься от пищевых отравлений

Регулярно стирать и менять кухонные тряпки – по крайней мере раз в неделю. Не вытирайте одним полотенцем, например, лицо, руки и яблоки. Регулярно протирайте дверцы шкафов и холодильника, особенно после приготовления мяса, рыбы, яиц. Кофеварка или кофемашина, дощечки для нарезки продуктов также нуждаются в регулярном мытье. Важно пользоваться отдельной доской для резки мяса и рыбы. И главное правило – мойте руки. Именно руки гарантируют бактериям перемещение внутрь нашего организма.

Многие бактерий ждут нас на ручке микроволновки, духовки и холодильника, на выключателе света в ванной и туалете. Эти поверхности желательно мыть каждую неделю. Также стоит для каждой из поверхностей использовать отдельные тряпки или губки.



Выделите для мытья микроволновой отдельную тряпку

Ванная комната – очаг бактерий

Как ни странно, место, где мы как раз избавляемся от всей грязи, которая накапливается на теле за день, также довольно благоприятно для бактерий. Особенно, если вы любите горячий душ или ванну, следует регулярно заботиться о чистоте душа и шланга, стока, кранов, пола вокруг туалета, полотенец и зубных щеток.

Иногда во влажных местах ванной комнаты могут образовываться довольно устойчивые бактериальные биопленки – это некоторые виды микобактерий.

То же касается и плесени, которая появляется в местах с повышенной влажностью.

Протирать доступные поверхности и краны следует ежедневно, а полноценную уборку делать раз в неделю.

Следует также менять полотенца в ванной по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю, а зубные щетки – каждые три/четыре месяца.

Стиральная машина и белье

Влажное белье даже за короткое время может дать возможность микроорганизмам размножиться. Именно поэтому стоит как можно скорее после стирки вынимать вещи из машины и вывешивать сушиться.

Также стоит время от времени мыть стиральную машинку, в частности за резиновой прокладкой – там накапливается и мусор, и бактерии.



Другая скрытая опасность – косметичка

Косметика

Кисточки, спонжи и другое содержимое косметички – является центром размножения бактерий. Бактерии, живущие на аппликаторах и кисточках, могут вызывать раздражение глаз и кожи или даже развитие инфекций.

Содержимое косметички должно храниться в чистом и сухом месте при комнатной температуре. Кисточки следует мыть раз в неделю.

Не только домашняя мебель и тряпки могут представлять опасность: мобильный телефон, наушники, ключи, кошелек, ланч-бокс и поверхность рюкзака или сумки также являются местом обитания бактерий.

Пульты, клавиатура и мышка – приборы, которыми пользуются сразу несколько членов семьи, следует регулярно очищать, чтобы опасные бактерии не передавались таким путем.