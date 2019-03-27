Какие болезни может вызвать обычная домашняя пыль

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Какие болезни может вызвать обычная домашняя пыль
Какие болезни может вызвать обычная домашняя пыль / Фото из свободных источников

Некоторые люди недооценивают пользу влажной уборки. Британские ученые же предостерегают: домашняя пыль может содержать опасные химические соединения, которые могут ускорить развитие жировых клеток и других опасных болезней.

Ученые из Даремского университета обнаружили опасные соединения в пыли, которые способны нарушать работу эндокринной системы, пишет Medical News Today.

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Эти химические вещества содержатся в бытовых моющих средствах. Много пластмасс, к примеру, содержат фталаты, которые разрушают работу эндокринной системы. Ранее исследование подтвердило: фталаты связывают с бесплодием, болезнями печени, раком и ожирением в детстве.

Ученые собрали образцы бытовой пыли из 194 домов, чтобы изучить влияние химических компонентов пыли на метаболическое здоровье жителей.

Эксперимент показал: даже очень низкие концентрации химических веществ, присутствующих в образцах пыли, действительно способствуют росту предшественников жировых клеток (из которых развиваются взрослые жировые клетки) и, следовательно, к росту жировых клеток.

Всего исследователи зафиксировали свыше 100 различных химических веществ в образцах бытовой пыли. 70 из них связывают с ростом жировых клеток.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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