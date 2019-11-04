Какие болезни провоцируют грудные имплантаты и как распознать симптомы
Новые исследования обнаружили связь между силиконовыми грудными имплантатами и определенными аутоиммунными заболеваниями.
Исследования показывают, что силиконовые имплантаты груди потенциально повышают риск развития аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, синдром Шегрена, склеродермия и саркоидоз.
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Другие специалисты не считают, что доказательства на данный момент достаточно сильны, чтобы связать грудные имплантаты и аутоиммунные заболевания.
Однако, Всемирная организация здравоохранения и Агентство по контролю за продуктами и лекарствами США определили, что причины для беспокойства все-таки есть.
Речь идет о связи грудных имплантатов с возможным возникновением редкого рака, который называется анапластической крупноклеточной лимфомой грудной имплантации (BIA-ALCL).
При раннем обнаружении BIA-ALCL обычно излечим.
Кроме того, известно, что грудные имплантаты вызывают другие потенциальные риски, такие как:
- рубцы;
- боль в груди;
- инфекция;
- сенсорные изменения;
- вытекание или разрыв имплантата.
Каковы симптомы болезней грудных имплантатов
BIA-ALCL часто содержится внутри ткани, окружающей имплантат. Однако он может распространяться на другие части лимфатической системы вашего тела, включая лимфатические узлы. Основные симптомы включают:
- постоянный отек или боль вокруг имплантата груди, которые могут возникнуть после заживления хирургического разреза или через много лет после введения имплантатов;
- сбор жидкости вокруг грудного имплантата;
- капсульная контрактура, которая может вызвать комок под кожей или толстую ткань рубца вокруг имплантата, что приведет к неправильному виду
Симптомы других осложнений при имплантации молочной железы разнятся. Как было указано выше, инфекция является одним из осложнений, связанных с BIA-ALCL. Важно лечить любые возникающие с грудными имплантатами осложнения.
Если у вас возникли любые из следующих симптомов, немедленно звоните к врачу:
- покраснение;
- опухлость;
- боль;
- раздражение;
- изменение формы или цвета груди;
- лихорадка.
Согласно исследованию, силиконовые имплантаты груди могут вызвать симптомы аутоиммунных заболеваний у некоторых пациентов.
К таким симптомам относятся:
- усталость;
- когнитивные нарушения;
- артралгии, миалгии;
- гипертермия;
- сухость глаз;
- сухость во рту;
Силикон также может вытекать из имплантата по всему телу, что млжет приводить к хроническому воспалительному состоянию.
Если вы испытываете любой из симптомов воспаления соединительной ткани, указанный выше, сообщите об этом врачу.
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