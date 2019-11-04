Какие болезни провоцируют грудные имплантаты и как распознать симптомы

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Риски маммопластики
Риски маммопластики

Новые исследования обнаружили связь между силиконовыми грудными имплантатами и определенными аутоиммунными заболеваниями.

Исследования показывают, что силиконовые имплантаты груди потенциально повышают риск развития аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, синдром Шегрена, склеродермия и саркоидоз.

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Другие специалисты не считают, что доказательства на данный момент достаточно сильны, чтобы связать грудные имплантаты и аутоиммунные заболевания.

Однако, Всемирная организация здравоохранения и Агентство по контролю за продуктами и лекарствами США определили, что причины для беспокойства все-таки есть.

Речь идет о связи грудных имплантатов с возможным возникновением редкого рака, который называется анапластической крупноклеточной лимфомой грудной имплантации (BIA-ALCL).

 
Анапластическая крупноклеточная лимфома – что это?
Злокачественная опухоль, которая возникает из лимфоцитов. Это рак иммунной системы, а не тип рака молочной железы. Лимфома возникает вокруг грудных имплантатов.
При раннем обнаружении BIA-ALCL обычно излечим.
  

Кроме того, известно, что грудные имплантаты вызывают другие потенциальные риски, такие как:

  • рубцы;
  • боль в груди;
  • инфекция;
  • сенсорные изменения;
  • вытекание или разрыв имплантата.

Каковы симптомы болезней грудных имплантатов

BIA-ALCL часто содержится внутри ткани, окружающей имплантат. Однако он может распространяться на другие части лимфатической системы вашего тела, включая лимфатические узлы. Основные симптомы включают:

  • постоянный отек или боль вокруг имплантата груди, которые могут возникнуть после заживления хирургического разреза или через много лет после введения имплантатов;
  • сбор жидкости вокруг грудного имплантата;
  • капсульная контрактура, которая может вызвать комок под кожей или толстую ткань рубца вокруг имплантата, что приведет к неправильному виду

Симптомы других осложнений при имплантации молочной железы разнятся. Как было указано выше, инфекция является одним из осложнений, связанных с BIA-ALCL. Важно лечить любые возникающие с грудными имплантатами осложнения.

Если у вас возникли любые из следующих симптомов, немедленно звоните к врачу:

  • покраснение;
  • опухлость;
  • боль;
  • раздражение;
  • изменение формы или цвета груди;
  • лихорадка.

Согласно исследованию, силиконовые имплантаты груди могут вызвать симптомы аутоиммунных заболеваний у некоторых пациентов.

К таким симптомам относятся:

  • усталость;
  • когнитивные нарушения;
  • артралгии, миалгии;
  • гипертермия;
  • сухость глаз;
  • сухость во рту;

Силикон также может вытекать из имплантата по всему телу, что млжет приводить к хроническому воспалительному состоянию.

Если вы испытываете любой из симптомов воспаления соединительной ткани, указанный выше, сообщите об этом врачу.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Онкозаболевания
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