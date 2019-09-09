Какие болезни угрожают вегетарианцам и мясоедам

У людей, которые перешли на растительную диету, на 13% ниже риск инфаркта и других клинических форм ишемической болезни сердца. Зато вероятность инсульта у них на 20% выше, чем у мясоедов.

Оксфордские ученые изучили, как различные типы питания влияют на здоровье.

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Это показало масштабное исследование среди 48 тысяч вегетарианцев, мясоедов и пескетарианцив (тех, кто отказался от мяса, но ест рыбу). Ученые наблюдали за здоровьем испытуемых 18 лет.

За это время около 2800 человек столкнулись с сердечно-сосудистыми заболеваниями и более тысячи перенесли инсульт.Специалисты предполагают, что это связано с недостатком витаминов, которые имеют веганы и вегетарианцы.



У вегетарианцев чаще возникает инсульт

Если перевести на абсолютные величины, получается, что за десять лет из тысячи вегетарианцев с болезнями сердца столкнутся на десять человек меньше, чем среди мясоедов: 36 против 46.

Общий уровень смертности среди вегетарианцев и мясоедов оказался одинаковым.

Однако результаты исследования не были скорректированы с учетом дохода, а также могут быть объяснены другими неизвестными факторами образа жизни.

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