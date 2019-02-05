Какие бывают побочные эффекты от детокс-диет

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Какие бывают побочные эффекты от детокс-диет
Какие бывают побочные эффекты от детокс-диет / drhyman.com

Именно в зимние месяцы становятся особенно актуальными диеты, которые якобы очищают от токсинов и помогают похудеть. Но не все знают о побочных эффектах этих детокс-диет.

Врач-психотерапевт и диетолог Михаил Гаврилов отмечает, что существует такое понятие как "пищевые наркотики".

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Оно возникает тогда, когда в больших количествах и ежедневно есть пирожные, конфеты, булочки, фастфуд, пить газировку, сладкие кофейные напитки, пакетированные соки, и тому подобное.

Побічні ефекти від детокс-дієт
Побочные эффекты от детокс-диет

И когда человек проходит детокс-программу, очищение организма сопровождается "ломкой":
•появляется слабость
• головная боль;
• раздражительность;
• ухудшение сна;
• тремор рук;
• вздутие живота;
• кожная реакция;
• запах изо рта;
• эмоциональные перепады.

Человеку и так плохо, потому что он не тешит себя вкусностями, а тут еще побочные эффекты. После чего он мучается неделю и отказывается от детокс-диет.

 
Диетолог Михаил Гаврилов
“Важно понимать, что вышеперечисленные симптомы неизбежны. У кого-то они проходят менее выражено, у кого-то их нет. Но это не повод бросать начатое на полпути. Лучше всего, чтобы детокс-программу проводил специалист, чтобы максимально безболезненно справиться с побочными эффектами и перейти на правильное рациональное питание”.
 

Найкраще, щоб детокс-програму проводив фахівець
Лучше всего, чтобы детокс-программу проводил специалист

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Лечение
Источник: 24 Канал
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