Какие бывают побочные эффекты от детокс-диет
Именно в зимние месяцы становятся особенно актуальными диеты, которые якобы очищают от токсинов и помогают похудеть. Но не все знают о побочных эффектах этих детокс-диет.
Врач-психотерапевт и диетолог Михаил Гаврилов отмечает, что существует такое понятие как "пищевые наркотики".
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Оно возникает тогда, когда в больших количествах и ежедневно есть пирожные, конфеты, булочки, фастфуд, пить газировку, сладкие кофейные напитки, пакетированные соки, и тому подобное.
Побочные эффекты от детокс-диет
И когда человек проходит детокс-программу, очищение организма сопровождается "ломкой":
•появляется слабость
• головная боль;
• раздражительность;
• ухудшение сна;
• тремор рук;
• вздутие живота;
• кожная реакция;
• запах изо рта;
• эмоциональные перепады.
Человеку и так плохо, потому что он не тешит себя вкусностями, а тут еще побочные эффекты. После чего он мучается неделю и отказывается от детокс-диет.
Лучше всего, чтобы детокс-программу проводил специалист
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