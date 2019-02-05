Какие бывают побочные эффекты от детокс-диет

Именно в зимние месяцы становятся особенно актуальными диеты, которые якобы очищают от токсинов и помогают похудеть. Но не все знают о побочных эффектах этих детокс-диет.

Врач-психотерапевт и диетолог Михаил Гаврилов отмечает, что существует такое понятие как "пищевые наркотики".

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Оно возникает тогда, когда в больших количествах и ежедневно есть пирожные, конфеты, булочки, фастфуд, пить газировку, сладкие кофейные напитки, пакетированные соки, и тому подобное.



Побочные эффекты от детокс-диет

И когда человек проходит детокс-программу, очищение организма сопровождается "ломкой":

•появляется слабость

• головная боль;

• раздражительность;

• ухудшение сна;

• тремор рук;

• вздутие живота;

• кожная реакция;

• запах изо рта;

• эмоциональные перепады.

Человеку и так плохо, потому что он не тешит себя вкусностями, а тут еще побочные эффекты. После чего он мучается неделю и отказывается от детокс-диет.

Диетолог Михаил Гаврилов “Важно понимать, что вышеперечисленные симптомы неизбежны. У кого-то они проходят менее выражено, у кого-то их нет. Но это не повод бросать начатое на полпути. Лучше всего, чтобы детокс-программу проводил специалист, чтобы максимально безболезненно справиться с побочными эффектами и перейти на правильное рациональное питание”.



Лучше всего, чтобы детокс-программу проводил специалист

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