Какие дети на 39% больше подвержены бессоннице

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Какие дети на 39% больше подвержены бессоннице
Какие дети на 39% больше подвержены бессоннице / Фото из свободных источников

Если дети плохо ведут себя в раннем возрасте, то они в дальнейшей жизни имеют больше проблем со сном.

Австралийские ученые следили за 25 тысячами детей в возрасте от 5 до 16 лет, пишет JAMA Network.

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Всех детей разделили на три категории: нормальное поведение, небольшие поведенческие проблемы и серьезные поведенческие проблемы.

Для примера, сложные поведенческие проблемы характеризовались, например, проявлением агрессии и издевательствами со стороны сверстников, вандализмом или повышенной раздражительностью.

Наличие бессонницы ученые оценили по личному опросу, которые проводились, когда участникам было по 42 года. Исследователи оценили возраст, социальный статус участников, курение, потребление алкоголя, наличие психических заболеваний, а также проблемы со сном в детстве.

Неслухняні діти на 39% більше схильні до безсоння у дорослому віці
Непослушные дети на 39% больше подвержены бессоннице во взрослом возрасте

В целом проблемы со сном во взрослом возрасте чаще испытывали те участники, для которых были характерны поведенческие проблемы в детстве – независимо от возраста, в котором они оценивались. По сравнению с теми участниками, поведение которых в пятилетнем возрасте характеризовалось как "нормальная", те, у кого наблюдались тяжелые поведенческие проблемы, на 39% чаще имели проблемы со сном.

Участники, которые испытывали бессонницу, на 29% чаще жаловались на то, что не чувствуют себя такими отдохнувшими после ночного сна.

Среди тех, кто в 16 лет проявлял небольшие и серьезные поведенческие проблемы, бессонница также наблюдалась значительно чаще.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Сон Дети
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