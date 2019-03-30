Какие дозы алкоголя и табака могут вызвать рак

Британские ученые выяснили: риск развития рака возникает от употребления более 10 порций алкоголя и 8 сигарет в неделю.

По статистике ВОЗ, 22% случаев смертей в мире – от онкологических болезней, а употребление табака является самым значительным фактором появления онкологии. Однако люди не относятся с осторожностью к алкоголю, который тоже приводит к раку.

Читайте также: Ученый создал алкоголь, который не вызывает похмелье

Ученые из Саутгемптонского и Бангорского университетов рассчитали возможный риск развития рака в течение жизни, связанный с употреблением десяти единиц алкоголя (бутылка вина) и десяти сигарет в неделю, пишет журнал BMC Public Health.

Специалисты выяснили, что риск развития рака в течение жизни у некурящих, которые выпивают одну бутылку вина в неделю, равняется 1% для мужчин и 1,4% – для женщин.

У мужчин это, прежде всего, связано с опухолями в желудочно-кишечном тракте, а у женщин – с раком молочной железы.

Употребление трех бутылок вина в неделю повышает риск развития рака на 1,9% для мужчин и 3,6% для женщин. Это равно выкуриванию в течение семи дней 8 сигарет для мужчин и 23 сигарет для женщин.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.