Какие дозы витамина D навредят костям

Как много можно увидеть рекомендаций от диетологов/блогеров о том, что добавки с омега-3 полезны для здоровья. Такие благие намерения могут навредить вашим костям.

Витамин D образуется под действием солнечных лучей. Летом достаточно 10-15 минут для дневной дозы, а вот зимой в северных странах солнца не хватает. Поэтому люди употребляют добавки, чтобы избежать дефицита.

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Ученые из Института здоровья костей и суставов Маккейга в Канаде провели эксперимент с участием 300 добровольцев в возрасте от 55 до 70 лет, сообщает JAMA Nerwork.

Участников разделили на три группы: первая получала суточную дозу в 400 МЕ омега-3, вторая – 4000 МЕ, а третья – 10000 МЕ.

С помощью компьютерной томографии высокой точности (XtremeCT) измеряли плотность и прочность костной ткани на запястье и в косточках. Ведь основной параметр исследования – минеральная плотность костной ткани (МЩКТ), от которой зависит способность костей выдерживать нагрузки и не ломаться. Чем старше человек, тем ниже его показатель МЩКТ.

Поэтому исследователи проводили двухэнергетическую рентгеновскую денситометрию - самый точный способ измерения плотности костей.

Плотность костей измеряли в начале исследования, а также на шестой, 12, 24 и 36 месяц от начала исследования. Также у исследователей брали анализы крови и мочи.

Результаты исследования показали снижение минеральной плотности со временем у всех трех групп испытуемых. Однако, чем большей была суточная доза витамина D, тем сильнее было снижение плотности.

У первой группы, получавшей минимальную дозу, МЩКТ в течение трех лет снизилась на 1,4%, у второй группы – на 2,6%, а в третий – на 3,6%.

У участников второй и третьей группы отмечался повышенный риск иперкальциурии – повышенной концентрации солей кальция в моче и является одним фактором развития мочекаменной болезни. Этот риск повышался во второй группе на 22%, в третий – на 31%.

Ученые отмечают: доза в 400 МЕ является вполне обоснована и достаточна для здоровых людей, а дозы около 4000 МЕ и выше не рекомендуется назначать при патологиях костной ткани.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и обратитесь к врачу.

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