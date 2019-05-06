Какие есть виды предменструального синдрома и когда они возникают

33 Читати новину українською
Формы предменструального синдрома
Формы предменструального синдрома / pixabay.com

У многих женщин репродуктивного возраста примерно раз в месяц возникает раздражительность, слабость, вспышки агрессии или депрессии.

К сожалению, в Международном классификаторе болезней (МКБ-10) дано неполное описание и почти не раскрыты расстройства настроения. В DSM (диагностическое и статистическое пособие по психических расстройствах) широко и подробно представлено описание всех возможных расстройств в эмоциональной сфере при ПМС, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

Читайте также: Женщины рассказали, что их больше всего раздражает в оральном сексе

Из этого следует, что предменструальный синдром – это расстройство, которое нужно диагностировать и лечить, а не замалчивать и ждать климакса, чтобы это все закончилось.

 
Предменструальный синдром – что это?
Сложное психоендокринное расстройство, которое влияет на эмоциональное и физическое благосостояние женщины.

В широком смысле ПМС – это сочетание эмоциональных, поведенческих и соматических расстройств, которые начинаются в лютеиновой фазе менструального цикла и заканчиваются с началом менструации.

via GIPHY

Достаточно неприятно протекает предменструальный дисфорический синдром (ПМСП) – вариант тяжелого течения ПМС, при котором расстройства настроения и поведения могут переходить в агрессию.

Клиническая классификация по формам предменструального синдрома, достаточно полно описывает возможные варианты течения:

Нервно-психическая форма (дисфорическая) – преобладают расстройства настроения, агрессивность, раздражительность, подавленное состояние, апатия, плаксивость.

Отечная форма – характерно образование отеков, задержка жидкости, вздутие живота, отечность молочных желез.

Цефалгическая форма – больные жалуются на головные боли, повышенную чувствительность к свету и звуку, подавленное настроение, головную боль, которая иногда сопровождается тошнотой и рвотой.

Форма ПМС залежить від віку жінки
Форма ПМС зависит от возраста женщины

Кризисная форма – напоминает панические атаки. Женщина может испытывать острый страх, который сопровождается выделением пота, тахикардией, болями в груди.

Частота возникновения этих форм зависит от возраста, например, в 16-20 лет и в 25-34 года, как правило, встречается нервно-психическая (дисфорический) форма, а в 20-24 годы отечная форма. Кризисная и цефалгическая формы встречаются реже, их происхождение может быть связано со стрессом.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
У Зеленского отреагировали на смену Порошенко командующего ООС
сегодня
1049
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Психология Женское здоровье
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как занятия спортом влияет на работу мозга
сегодня 21:00 Как занятия спортом влияет на работу мозга
Олександр Бевза 138
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 мая 19:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 1506
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
4 мая 21:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 4812
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
27 апреля 15:41 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 17607
Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
26 апреля 16:00 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач 878
Новости
Больше новостей
Залиште відгук