Какие есть виды предменструального синдрома и когда они возникают

У многих женщин репродуктивного возраста примерно раз в месяц возникает раздражительность, слабость, вспышки агрессии или депрессии.

К сожалению, в Международном классификаторе болезней (МКБ-10) дано неполное описание и почти не раскрыты расстройства настроения. В DSM (диагностическое и статистическое пособие по психических расстройствах) широко и подробно представлено описание всех возможных расстройств в эмоциональной сфере при ПМС, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Из этого следует, что предменструальный синдром – это расстройство, которое нужно диагностировать и лечить, а не замалчивать и ждать климакса, чтобы это все закончилось.

Предменструальный синдром – что это? Сложное психоендокринное расстройство, которое влияет на эмоциональное и физическое благосостояние женщины.

В широком смысле ПМС – это сочетание эмоциональных, поведенческих и соматических расстройств, которые начинаются в лютеиновой фазе менструального цикла и заканчиваются с началом менструации.

Достаточно неприятно протекает предменструальный дисфорический синдром (ПМСП) – вариант тяжелого течения ПМС, при котором расстройства настроения и поведения могут переходить в агрессию.

Клиническая классификация по формам предменструального синдрома, достаточно полно описывает возможные варианты течения:

Нервно-психическая форма (дисфорическая) – преобладают расстройства настроения, агрессивность, раздражительность, подавленное состояние, апатия, плаксивость.

Отечная форма – характерно образование отеков, задержка жидкости, вздутие живота, отечность молочных желез.

Цефалгическая форма – больные жалуются на головные боли, повышенную чувствительность к свету и звуку, подавленное настроение, головную боль, которая иногда сопровождается тошнотой и рвотой.



Форма ПМС зависит от возраста женщины

Кризисная форма – напоминает панические атаки. Женщина может испытывать острый страх, который сопровождается выделением пота, тахикардией, болями в груди.

Частота возникновения этих форм зависит от возраста, например, в 16-20 лет и в 25-34 года, как правило, встречается нервно-психическая (дисфорический) форма, а в 20-24 годы отечная форма. Кризисная и цефалгическая формы встречаются реже, их происхождение может быть связано со стрессом.

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