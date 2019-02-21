Какие факторы влияют на сексуальное влечение у женщин

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От чего зависит женское либидо
От чего зависит женское либидо / pixabay.com

Снижение полового влечения, или просто отсутствие желания секса у женщины не является страшной проблемой, но это приводит к ухудшению качества жизни, разрушает семьи, и может быть следствием серьезного заболевания.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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Факторы, ведущие к снижению либидо, можно разделить на 2 основные группы:

Физиологические причины отсутствия сексуального желания:

  1. беременность и период кормления грудью;
  2. прием контрацептивов;
  3. инфекции моче-половой системы, кандидоз;
  4. сахарный диабет;
  5. заболевания щитовидной железы;
  6. менопауза;
  7. заболевания сердечно-сосудистой системы;
  8. диспареунии (боли при половом акте)
  9. прием антидепрессантов, средств для похудения.

Жіноче лібідо
Половое влечение женщины зависит от психических и физиологических факторов

Психологические причины отсутствия сексуального желания у женщин:

  1. стресс;
  2. депрессия;
  3. тревога;
  4. проблемы в отношениях с партнером;
  5. страх беременности;
  6. хроническая усталость;
  7. снижена самооценка.
  8.  
    Акушер-гинеколог Ульяна Кравец
    “Здесь можно много писать и говорить. Однако, кто как не вы сами знаете лучше все психологические аспекты в ваших отношениях? Цените и берегите друг друга, и все у вас будет хорошо”.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье Секс
Источник: Здоров'я 24
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