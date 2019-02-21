Какие факторы влияют на сексуальное влечение у женщин

Снижение полового влечения, или просто отсутствие желания секса у женщины не является страшной проблемой, но это приводит к ухудшению качества жизни, разрушает семьи, и может быть следствием серьезного заболевания.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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Факторы, ведущие к снижению либидо, можно разделить на 2 основные группы:

Физиологические причины отсутствия сексуального желания:

беременность и период кормления грудью; прием контрацептивов; инфекции моче-половой системы, кандидоз; сахарный диабет; заболевания щитовидной железы; менопауза; заболевания сердечно-сосудистой системы; диспареунии (боли при половом акте) прием антидепрессантов, средств для похудения.



Половое влечение женщины зависит от психических и физиологических факторов

Психологические причины отсутствия сексуального желания у женщин:

стресс; депрессия; тревога; проблемы в отношениях с партнером; страх беременности; хроническая усталость; снижена самооценка. Акушер-гинеколог Ульяна Кравец “Здесь можно много писать и говорить. Однако, кто как не вы сами знаете лучше все психологические аспекты в ваших отношениях? Цените и берегите друг друга, и все у вас будет хорошо”.

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