Какие факторы влияют на сексуальное влечение у женщин
Снижение полового влечения, или просто отсутствие желания секса у женщины не является страшной проблемой, но это приводит к ухудшению качества жизни, разрушает семьи, и может быть следствием серьезного заболевания.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.
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Факторы, ведущие к снижению либидо, можно разделить на 2 основные группы:
Физиологические причины отсутствия сексуального желания:
- беременность и период кормления грудью;
- прием контрацептивов;
- инфекции моче-половой системы, кандидоз;
- сахарный диабет;
- заболевания щитовидной железы;
- менопауза;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- диспареунии (боли при половом акте)
- прием антидепрессантов, средств для похудения.
Половое влечение женщины зависит от психических и физиологических факторов
Психологические причины отсутствия сексуального желания у женщин:
- стресс;
- депрессия;
- тревога;
- проблемы в отношениях с партнером;
- страх беременности;
- хроническая усталость;
- снижена самооценка.
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Акушер-гинеколог Ульяна Кравец“Здесь можно много писать и говорить. Однако, кто как не вы сами знаете лучше все психологические аспекты в ваших отношениях? Цените и берегите друг друга, и все у вас будет хорошо”.
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