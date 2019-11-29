Какие игры помогут сохранить мозг молодым

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Шахматы могут быть способом борьбы с деменцией / welt.web25.info

Острый ум – признак здоровья и молодости. С возрастом умственные способности могут снижаться. Однако, шотландские ученые доказывают, что нарушений когнитивной функции с возрастом можно избежать.

Ученые из Эдинбургского университета доказали, что настольные игры такие, как карты, шахматы, бинго или кроссворды улучшают мышление и память у людей после 70 лет.

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Как проходило исследование

Команда в течение длительного времени наблюдала за более чем 1000 человек и обнаружила, что подобный формат досуга помогает сохранить мозг в тонусе.

За участниками стали наблюдать в возрасте 70 лет. Их когнитивные способности проверяли каждые три года до достижения 79 лет.


Старение мозга можно отсрочить

Дополнительно исследователи учитывали уровень образования, физическую активность, социально-экономический статус участников, а также результат теста на интеллект.

Люди, которые играли в настольные игры после 70 лет с большей вероятностью сохранили память и здоровое мышление,
– отметили исследователи.


Игра в шахматы благотворно влияет на мозг людей

Теперь исследователи хотят выяснить, какие именно настольные и другие нецифровые игры обладают наибольшим профилактическим эффектом для пожилых людей.

Из предыдущих исследований известно, что кроме тренировки мозга для профилактики возрастной деменции важно вести здоровый образ жизни – быть физически активными, отказаться от вредных привычек и соблюдать диету.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровая жизнь Мозг Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний исследования
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