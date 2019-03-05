Какие инфекции вызывают рак
Существуют так называемые онковирусы, которые потенциально вызывают злокачественные новообразования.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал Кирилл Бурмич, онкохирург, заместитель главного врача по онкохирургии медицинской сети "Добробут".
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Вирусы делятся на две группы:
- Те, что в своем составе содержат ДНК — это вирус гепатита В, вирус Эпштейна-Барр, вирус папилломы человека, цитомегаловирус человека, герпесвирус человека типа 8.
- Те, что в своем составе содержат РНК – это вирус гепатита С и Т-лимфотропный вирус человека.
Гепатит может вызвать рак печени
Достоверно известно, что:
- вирусы гепатита В и С могут вызвать рак печени – гепатоцеллюлярную карциному;
- вирус папилломы человека может приводить к раку шейки матки. Также он вызывает рак ротоглотки, ануса и полового члена;
- герпесвирус человека типа 8 и вирус Эпштейна-Барр могут быть причиной возникновения лимфом. Кроме того, его связывают с развитием саркомы Капоши.
Какая профилактика и лечение этих заболеваний – читайте в материале.
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Источник: 24 Канал
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