Какие инфекции вызывают рак

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Вирусы, которые могут вызвать рак
Вирусы, которые могут вызвать рак / pixabay.com

Существуют так называемые онковирусы, которые потенциально вызывают злокачественные новообразования.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал Кирилл Бурмич, онкохирург, заместитель главного врача по онкохирургии медицинской сети "Добробут".

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Вирусы делятся на две группы:

  1. Те, что в своем составе содержат ДНК — это вирус гепатита В, вирус Эпштейна-Барр, вирус папилломы человека, цитомегаловирус человека, герпесвирус человека типа 8.
  2. Те, что в своем составе содержат РНК – это вирус гепатита С и Т-лимфотропный вирус человека.

Віруси

Гепатит может вызвать рак печени
 

Достоверно известно, что:
 

  • вирусы гепатита В и С могут вызвать рак печени – гепатоцеллюлярную карциному;
  • вирус папилломы человека может приводить к раку шейки матки. Также он вызывает рак ротоглотки, ануса и полового члена;
  • герпесвирус человека типа 8 и вирус Эпштейна-Барр могут быть причиной возникновения лимфом. Кроме того, его связывают с развитием саркомы Капоши.

Какая профилактика и лечение этих заболеваний – читайте в материале.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Инфекция Онкозаболевания Медицина Лечение
Источник: 24 Канал
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