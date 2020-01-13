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Какие эмоции испытывает человек при прослушивании музыки

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Какие эмоции испытывает человек при прослушивании музыки / Unsplash

Ученые из Калифорнийского университета Беркли в новом исследовании определили 13 главных переживаний, которые различные виды музыки могут вызвать у слушателей. Эксперимент проходил между представителями различных культур.

Результаты исследования были опубликованы на сайте PNAS. В процессе ученые провели опрос среди 1591 участника из США и 1258 участников из Китая, которые прослушали в целом 2168 образцов различных видов музыки.

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Это также позволило исследователям проверить, как участники различных культур воспринимают одинаковые субъективные переживания, которые вызвали музыкальные композиции. Среди песен были разные жанры: от рока до классики, от фолка до джаза.

Так, эксперименты заставили исследователей выявить диапазон 13 эмоций, связанных с музыкой: веселье, радость, возбуждение, ощущение красоты, расслабленность, печаль, мечтательность, торжественность, беспокойство, неуверенность, раздражение, возмущение и энтузиазм.

К примеру, во время прослушивания композиции Антонио Вивальди "Времена года" слушатели чувствовали себя возбужденно, а трек Let's Stay Together Альберта Грина вызвал чувственность. После песни Clash Rock the Casbah слушатели чувствовали интерес.

Альберт Грин – Let's Stay Together: слушайте песню

По мнению исследователей, некоторые из этих ассоциаций могут быть основаны на контексте, в котором участники исследования могли раньше услышать определенный фрагмент музыки, например, в фильме или видео на YouTube. Однако благодаря китайской традиционной музыке, которую также слушали люди, результаты исследования были подтверждены.

Які емоції відчуває людина при прослуховуванні музики
Человек при прослушивании музыки может почувствовать минимум 13 эмоций / Unsplash

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Музыка Психология исследования
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