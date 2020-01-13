Какие эмоции испытывает человек при прослушивании музыки

Ученые из Калифорнийского университета Беркли в новом исследовании определили 13 главных переживаний, которые различные виды музыки могут вызвать у слушателей. Эксперимент проходил между представителями различных культур.

Результаты исследования были опубликованы на сайте PNAS. В процессе ученые провели опрос среди 1591 участника из США и 1258 участников из Китая, которые прослушали в целом 2168 образцов различных видов музыки.

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Это также позволило исследователям проверить, как участники различных культур воспринимают одинаковые субъективные переживания, которые вызвали музыкальные композиции. Среди песен были разные жанры: от рока до классики, от фолка до джаза.

Так, эксперименты заставили исследователей выявить диапазон 13 эмоций, связанных с музыкой: веселье, радость, возбуждение, ощущение красоты, расслабленность, печаль, мечтательность, торжественность, беспокойство, неуверенность, раздражение, возмущение и энтузиазм.

К примеру, во время прослушивания композиции Антонио Вивальди "Времена года" слушатели чувствовали себя возбужденно, а трек Let's Stay Together Альберта Грина вызвал чувственность. После песни Clash Rock the Casbah слушатели чувствовали интерес.

Альберт Грин – Let's Stay Together: слушайте песню

По мнению исследователей, некоторые из этих ассоциаций могут быть основаны на контексте, в котором участники исследования могли раньше услышать определенный фрагмент музыки, например, в фильме или видео на YouTube. Однако благодаря китайской традиционной музыке, которую также слушали люди, результаты исследования были подтверждены.



Человек при прослушивании музыки может почувствовать минимум 13 эмоций / Unsplash