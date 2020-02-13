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Какие кошмары людям снятся чаще всего

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Почему нам снятся кошмары / Unsplash

Мы спим треть своей жизни, а значит, сновидение – важное время, которое может быть приятным, а иногда не очень, ведь кошмары хоть раз в жизни, но снились всем.

Интересно, что люди очень часто видят одинаковые кошмары. Американские ученые провели опрос 2000 взрослых о том, какие сны заставляют просыпаться посреди ночи с испуганными глазами.

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Самыми страшными сновидениями считают:

  1. Сны в которых мы падаем – такие сны пугают 64,7% опрошенных.
  2. Преследование – 63,3%.
  3. Сновидения, в которых мы видим собственную смерть – 54,9%
  4. Чувствуем растерянность – 53,8%.
  5. Сны, которые заставляют чувствовать себя, словно в ловушке – 52,4%.
  6. Когда происходит нападение на человека – 49,5%.
  7. Сон, в котором вы опаздываете – 42,5%.
  8. Смерть любимого человека – 35,8%.
  9. Призраки, пришельцы, монстры – 28,8%.
  10. Сон, в котором вы появляетесь голым на публике – 21,2%.

Интересно, что женатые пары рассказали, что чаще всего им снятся сны об измене.

Как избавиться от кошмаров ученые пока не знают, тоже самое касается факторов, которые их провоцируют. Предполагают, что кошмары, как и все сны, имеют глубокие психологические причины. Большинство людей считает, что кошмар является проявлением их страхов и тревог.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Сон Здоровая жизнь
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