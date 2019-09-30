Какие лекарства хранить в холодильнике

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Стоит ли хранить лекарства в холодильнике
Стоит ли хранить лекарства в холодильнике

Лекарства необходимо хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Иногда люди хранят лекарства в холодильнике.

Почти все лекарства рекомендуют хранить в закрытых шкафчиках, ящиках, коробках, или же специальных аптечках-контейнерах, которые плотно закрываются.

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Желательно класть туда даже те препараты, которые принимаете ежедневно. Оставлять их на тумбочке у кровати или на столе не стоит. Исключение можно сделать лишь для лекарств в таре из темного стекла или в непрозрачных флаконах.

Абсолютно все таблетки, капсулы, порошки, перевязочный материал, пластыри активно впитывают влагу и портятся. Поэтому их категорически запрещено хранить в шкафчике в ванной.

Не лучшее место для лекарств и кухня, особенно шкафы, которые близко к плите. Кроме влаги, лекарства здесь подвергаются еще и воздействию нестабильной температуры.

Много лекарств советуют хранить при комнатной температуре.


Лекарства должны храниться в сухом месте

Какие лекарства хранить в холодильнике

Лишь некоторые лекарства стоит класть в холодильник, и это обязательно указывают в инструкции.

Разместить лекарства лучше на дверце холодильника или на нижней полке. Главное – чуть дальше от морозильной камеры, там хранить лекарства нельзя ни в коем случае, при температуре ниже нуля многие из них теряют свои свойства.

Лучше всего, если температура держится в пределах 2-8°C тепла.

Прежде чем положить средство в холодильник, желательно упаковать его в полиэтиленовый пакет или сложить в контейнер-аптечку, что закрывается. Это поможет свести к минимуму воздействие на препарат влаги, ведь даже в самых современных моделях холодильников может возникать конденсат.

Жидкие лекарственные средства, содержащие антибиотики, витамины, глюкозу, сироп, настои и отвары из лекарственных трав, глазные капли, следует хранить в холодильнике, не допуская их замораживания.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Лекарства
Источник: Здоров'я 24
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