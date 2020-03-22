Какие лекарства и оборудование в Украине будут ввозить без пошлины: перечень

Правительство утвердило список лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для борьбы с коронавирусом Covid-2019. Согласно постановлению Кабинета Министров, их будут ввозить в Украину без пошлины и НДС.

Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания. Полный перечень оборудования и лекарств обнародован на официальном сайте Кабинета Министров.

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Перечень лекарств и медоборудования, что можно ввозить без пошлины:

Тесты для диагностики Covid-2019;

аппараты искусственной вентиляции легких;

фибробронхоскопы;

дозаторы кислорода с увлажнителями;

рентгеновские передвижные аппараты;

парацетамол;

инсулин;

лидокаин;

фуросемид;

дезинфекционные средства;

респираторы;

ларингоскопы;

шприцы;

каталки;

антисептики на хлоргексидине, этаноловые растворы.

Названия лекарственных средств указаны в соответствии с международным непатентованным наименованием.

Изменения в таможенной пошлине и НДС будут действовать минимум 3 месяца с момента публикации соответствующего постановления Кабмина в "Правительственном курьере".

Главное о коронавирусе в Украине:

По состоянию на 22 марта лабораторно подтвердили 47 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные.

Однако есть и хорошая новость – в Черновцах вылечили первого больного от коронавируса. Повторный тест, который провели мужчине, показал отрицательный результат. 20 марта его выписали из больницы.

С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.

Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки. В ряде городов устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.

На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.



Простые правила гигиены, чтобы не заразиться Covid-2019 / Инфографика 24 канала