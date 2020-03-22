Какие лекарства и оборудование в Украине будут ввозить без пошлины: перечень
Правительство утвердило список лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для борьбы с коронавирусом Covid-2019. Согласно постановлению Кабинета Министров, их будут ввозить в Украину без пошлины и НДС.
Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания. Полный перечень оборудования и лекарств обнародован на официальном сайте Кабинета Министров.
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Перечень лекарств и медоборудования, что можно ввозить без пошлины:
- Тесты для диагностики Covid-2019;
- аппараты искусственной вентиляции легких;
- фибробронхоскопы;
- дозаторы кислорода с увлажнителями;
- рентгеновские передвижные аппараты;
- парацетамол;
- инсулин;
- лидокаин;
- фуросемид;
- дезинфекционные средства;
- респираторы;
- ларингоскопы;
- шприцы;
- каталки;
- антисептики на хлоргексидине, этаноловые растворы.
Названия лекарственных средств указаны в соответствии с международным непатентованным наименованием.
Изменения в таможенной пошлине и НДС будут действовать минимум 3 месяца с момента публикации соответствующего постановления Кабмина в "Правительственном курьере".
Главное о коронавирусе в Украине:
- По состоянию на 22 марта лабораторно подтвердили 47 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные.
- Однако есть и хорошая новость – в Черновцах вылечили первого больного от коронавируса. Повторный тест, который провели мужчине, показал отрицательный результат. 20 марта его выписали из больницы.
- С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.
- Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки. В ряде городов устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.
- На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.
Простые правила гигиены, чтобы не заразиться Covid-2019 / Инфографика 24 канала