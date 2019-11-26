Какие лекарства могут вызвать болезнь Паркинсона

Новое исследование с участием 14 тысяч пациентов с болезнью Паркинсона показало неожиданную роль антибиотиков. Оказалось, что их использование влияет на развитие неизлечимого недуга.

Это нейродегенеративное заболевание может быть связано с потерей каких-то полезных бактерий кишечника. Ученые из Университета Хельсинки в Финляндии проанализировали информацию почти 14 тысяч пациентов с болезнью Паркинсона за период с 1998 по 2014 годы.

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Ученые сравнили эти данные с информацией 40 697 людей из контрольной группы аналогичного возраста, пола и места проживания, не имеющих болезни Паркинсона. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Movement disorders.

Болезнь Паркинсона – что это? Ее также называют "дрожащим параличом". Это неврологическое заболевание, которое медленно прогрессирует. Болезнь Паркинсона преимущественно присуща пожилым людям.

Они показали, что использование определенных антибиотиков приводит к болезни Паркинсона через 10-15 лет. Авторы исследования изучили влияние антибиотиков в трех различных временных периодах от одного до 5 лет, от 5 до 10 и от 10 до 15 лет. Количество лекарств было определено по количеству пройденных курсов лечения.



Антибиотики могут вызвать болезнь Паркинсона

"Итоги этого исследования позволяют предположить, что некоторые распространенные антибиотики, которые уже известны своей способностью влиять на микробиом кишечника, могут быть фактором болезни Паркинсона", – рассказал автор исследования Филипп Шеперджянц (Filip Scheperjans).

Болезнь Паркинсона – первые симптомы Тремор;

Замедленная двигательная активность;

Ограниченные движения; Особенности симптоматики при болезни Паркинсона: Симптомы начались на одной стороне тела;

Тремор возникает, когда человек расслаблен;

Он считает, что связь между воздействием антибиотиков и болезнью Паркинсона объясняется тем, что у многих пациентов болезнь Паркинсона может начинаться с кишечника.

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