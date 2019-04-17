Какие лекарства не нужно принимать с антибиотиками: предостережение Комаровского

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Какие лекарства не нужно принимать с антибиотиками
Какие лекарства не нужно принимать с антибиотиками / cnbc.com

Пить антибиотики можно только после того, как их назначил врач. Но некоторые родители дают детям дополнительно другие лекарства, которые якобы защитят иммунитет, печень, кишечник. Но нужно ли их принимать?

Врач Евгений Комаровский отметил, что в подавляющем большинстве случаев антибиотики – самостоятельные и самодостаточные лекарства.

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Все антибиотики, используемые в амбулаторной практике (то есть при лечении в домашних условиях) у детей первого года жизни, относятся к нетоксичным препаратам с минимумом побочных эффектов. Их применение не требует дополнительного приема других лекарств.

С чем не нужно принимать антибиотики

1. Антибиотики и лекарства "для иммунитета"

Не нужно принимать такие препараты, ведь они не подавляют иммунную систему.

2. Антибиотики и противоаллергические средства

По словам врача, если этот антибиотик вызывает аллергическую реакцию, его следует немедленно прекратить принимать и назначить другой препарат. Все, чем может помочь противоаллергический препарат, – отодвинуть сроки появления симптомов и позволить ребенку взять несколько лишних доз ненужных лекарств.

3. Антибиотики и противогрибковые препараты

Нет никаких доказательств того, что противогрибковые препараты оказывают профилактическое действие и снижают вероятность грибковой инфекции.

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4. Антибиотики и лекарства "для кишечника"

Связанное с антибиотиками угнетение полезных кишечных микробов, выраженное настолько, что это требует лечения, – явление достаточно редкое.

Встречается оно при длительном применении антибиотиков широкого спектра действия, особенно тогда, когда прием антибиотика сопровождается экспериментами с питанием. То есть насильственным кормлением, злоупотреблением жирной пищей. Однако диета в сочетании с прекращением приема антибиотика – вполне достаточное лечение, поскольку кишечная флора восстанавливается очень быстро.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лекарства Лечение Доктор Евгений Комаровский
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