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Какие лекарства не стоит пить перед важными разговорами

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Парацетамол плохо влияет на эмпатию / pixabay.com

Исследователи выяснили, что парацетамол блокирует способность к эмпатии. А это значит, что человек перестает понимать чувства своего собеседника.

Если у вас впереди предстоит сложный разговор с любимым человеком, ребенком, другом или родственником, ни в коем случае не употребляйте перед этим парацетамол, пишет Daily Mail.

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Ученые из Университета Огайо выяснили, что этот популярный анальгетик блокирует способность к эмпатии – восприятие чувств других людей и переноса их на себя.

Один из самых популярных в мире обезболивающих препаратов может сделать из нас черствых людей, ограничив приток химических веществ, усиливающих чувствительность нервных окончаний. Эти же химические вещества, которые циркулируют в мозге, также контролируют эмпатию и сострадание.

Парацетамол може зробити людину жорстокою
Парацетамол может сделать человека жестокой \ pixabay.com

Как считает психолог из Университета Огайо Доминик Мичковский (Dominik Mischkowski), парацетамол меняет личность человека путем притупления его эмоций. Он считает, что общество должно лучше понимать побочные эффекты этого препарата для того, чтобы принимать взвешенное решение о том, когда и зачем его следует принимать.

Когда принимают парацетамол?

Парацетамол обладает обезболивающим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием. Он снимает такие болевые синдромы, как: головная боль, мигрень, зубная боль, невралгия, миалгия, боль при травмах и ожогах. Также устраняет лихорадку при инфекционно-воспалительных заболеваниях.

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Теги: Здоровье Лекарства Здоровая жизнь Лечение
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