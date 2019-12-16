Какие лекарства пить чтобы улучшить память
Никакие. Сейчас эффективных лекарств для улучшения памяти не существует. Но методы для улучшения работы мозга есть.
С возрастом у любого человека может ухудшиться память, и сейчас нет лекарств, чтобы это предотвратить, рассказала невролог Елена Гайворонская.
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Что делать, чтобы память не ухудшалась?
Некоторые изменения в образе жизни увеличат ваши шансы на сохранение ясного ума в старости:
- Прекращение курения;
- Минимум алкоголя (или лучше вообще без него);
- Полноценное питание, включая достаточное количество овощей и фруктов, омега-3 жирных кислот (причем не в добавках, а с едой)
- Минимум 150 минут умеренных физических нагрузок в неделю (хотя бы ходьба);
- Контроль давления (не "мне 160 нормально", а на деле нормальные показатели);
- Если есть диабет – контроль необходимых показателей;
- Контроль уровня холестерина, липидограммы (при необходимости – использование статинов);
- Нормальный вес, нормальная окружность талии (максимально 80 сантиметров для женщин и 94 сантиметра для мужчин).
Суть этих мер сводится к одному общему правилу: полезно для сердца-полезно для мозга.
Есть и некоторые другие меры:
- Социальная активность, общение с людьми;
- Изучение иностранных языков;
- Чтение, изучение нового;
- Разные хобби и увлечения.
Лекарства, которые бы должны были улучшать память носимыми ноотропами. Практически все ноотропы — это простые пищевые добавки, то есть смеси витаминов, липидов, антиоксидантов и растительных веществ. Ни одна из этих добавок не показала эффективности именно в улучшении когнитивных функций. Ни для здоровых людей, ни для людей с умеренным когнитивным дефицитом.
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