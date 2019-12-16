Какие лекарства пить чтобы улучшить память

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Лекарства для улучшения памяти / unsplash.com

Никакие. Сейчас эффективных лекарств для улучшения памяти не существует. Но методы для улучшения работы мозга есть.

С возрастом у любого человека может ухудшиться память, и сейчас нет лекарств, чтобы это предотвратить, рассказала невролог Елена Гайворонская.

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Что делать, чтобы память не ухудшалась?

Некоторые изменения в образе жизни увеличат ваши шансы на сохранение ясного ума в старости:

  • Прекращение курения;
  • Минимум алкоголя (или лучше вообще без него);
  • Полноценное питание, включая достаточное количество овощей и фруктов, омега-3 жирных кислот (причем не в добавках, а с едой)
  • Минимум 150 минут умеренных физических нагрузок в неделю (хотя бы ходьба);
  • Контроль давления (не "мне 160 нормально", а на деле нормальные показатели);
  • Если есть диабет – контроль необходимых показателей;
  • Контроль уровня холестерина, липидограммы (при необходимости – использование статинов);
  • Нормальный вес, нормальная окружность талии (максимально 80 сантиметров для женщин и 94 сантиметра для мужчин).

Суть этих мер сводится к одному общему правилу: полезно для сердца-полезно для мозга.

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Есть и некоторые другие меры:

  • Социальная активность, общение с людьми;
  • Изучение иностранных языков;
  • Чтение, изучение нового;
  • Разные хобби и увлечения.

Лекарства, которые бы должны были улучшать память носимыми ноотропами. Практически все ноотропы — это простые пищевые добавки, то есть смеси витаминов, липидов, антиоксидантов и растительных веществ. Ни одна из этих добавок не показала эффективности именно в улучшении когнитивных функций. Ни для здоровых людей, ни для людей с умеренным когнитивным дефицитом.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Лекарства Мозг Мифы о здоровье
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