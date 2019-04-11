Какие лекарства помогут облегчить перелет

Перелеты, особенно дальние, могут спровоцировать общее недомогание и другие серьезные неприятности со здоровьем.

В первую очередь в полете страдают ноги, поэтому рекомендуется использовать препараты от отечности, об этом в эксклюзивном комментарии Здоровью 24 рассказала Ольга Тарнавская, врач-дерматолог из клиники "Оберег".

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Для ног и сосудов

Аскорутин – комбинированные витаминные лекарства. Рутин в сочетании с аскорбиновой кислотой способствуют снижению проницаемости, ломкости мелких сосудов, уменьшает агрегацию (склеивание) тромбоцитов, укрепляет сосудистую стенку, обладает противовоспалительным эффектом.

Гель Венитан наносят на кожу ног за 1,5–2 часа до полета. При варикозном расширении вен нижних конечностей рекомендуется также в комплексе применять эластичный бинт или компрессионные чулки.



Во время перелета наибольшую нагрузку испытывают ноги

Гель Троксевазин используют наружно. Его наносят на область кожи ног, легкими движениями пальцев втирая до полного всасывания. Для усиления воздействия рекомендуется совмещать использование геля c приемом капсул Троксевазин.

Лиотон-гель предназначен для нанесения на кожу ног и рук. Небольшое количество геля (полоску 3–10 см) наносят тонким слоем за сутки до перелета.

Врач-дерматолог Ольга Тарнавская “Для людей, которые не любят мази и кремы, существуют капли "Эскузан". Капли следует принимать за 30 минут перед полетом, перед едой, запивая негазированной водой. Нужно не забывать и продолжать пить свои лекарства, такие как мочегонные и гипотензивные – особенно аспирин, который разжижает кровь, препятствует образованию тромбов”.

От закладывания ушей помогут мятные леденцы без сахара.

Слизистая носа очень чувствительна к сухому воздуху в самолете, поэтому рекомендуется ее увлажнять. Например, препаратом "Аквирин Рино" – это спрей для орошения полости носа, широко используется в отоларингологии.

От укачивания и тошноты

Если вас укачивает, тогда можно использовать гелевый пластырь Extraplast Aroma "от укачивания" или аналогичные таблетки. Extraplast поможет устранить дискомфорт, возникающий во время авиаперелетов. Эфирные масла мяты перечной и имбиря, входящие в состав пластыря, влияют на нервную и вестибулярную системы организма, предотвратят тошноту и головокружение. Пластырь не содержит лекарственных компонентов.

Врач-дерматолог Ольга Тарнавская “Также помогут таблетки "Драмина" от тошноты и укачиваний. Можно применять взрослым и детям по 100 мг за полчаса до начала путешествия. Максимальная суточная доза 400 мг. Для предотвращения укачивания детей первого года жизни им назначают по 12,5 или 25 мг препарата три раза в сутки. Максимальная суточная доза для детей которым не исполнилось 12 лет, не должна превышать 150 мг. Таблетки рекомендуется принимать до приема пищи”.

Очень хорошо помогает побороть чувство тошноты без использования лекарственных препаратов имбирь. Можно выпить чашку имбирного чая перед началом полета. Имбирь – природное средство, помогающее эффективно справиться с чувством тошноты и не имеющее никаких побочных эффектов.

Здоровье 24 подчеркивает, что самолечение может вам навредить, поэтому перед употреблением любых лекарств – обратитесь к врачу.

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