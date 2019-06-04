Какие лекарства вызывают депрессию

Почти все действенные лекарства имеют побочные действия и противопоказания, поэтому перед лечением нужно проконсультироваться с врачом о целесообразности приема того или иного препарата.

Список составил психотерапевт Сергей Кистенев, он будет полезен для врачей и для пациентов. Читайте также: Тест на определение депрессии Гипотензивные препараты Симпатолитики:

Препараты раувольфии (резерпин, раунатин);

Гуанетидин (октадин).

Препараты из миотропным действием:

Гидралазин (апрессин).

Препараты, стимулирующие центральные А.2-адренорецепторы:

Лекарства могут вызвать депрессию Клонидин (клофелин, гемитон);

Метилдофа (альдомет, допегит).

А-адреноблокаторы:

Пропранолол (обзидан, анаприлин, индерал).

Блокаторы кальциевых каналов:

Верапамил (верапамил, изоптин, финоптин),

Нифедипин (адалат, кордафен, кордипин, коринфар, нифекард). Антимикробные препараты Производные гидразида изоникотиновой кислоты:

Этионамид;

Изониазид (нидразид).

Противогрибковые антибиотики:

Амфотерицин В (фунгизон). Антиаритмические препараты Сердечные гликозиды:

Дигоксин (ланикор).

Антиаритмические препараты I класса:

Прокаинамид (новокаинамид). Гормональные препараты Аналоги АКТГ;

Глюкокортикоиды;

Анаболические стероиды;

Оральные контрацептивы, содержащие эстроген и прогестин;

Гиполипидемические препараты. via GIPHY Препараты, препятствующие всасыванию холестерина в кишечнике:

Холестирамин (квестран, колестрол).

Ингибиторы синтеза холестерина:

Правастатин (липостат);

Химиотерапевтические препараты.

Интерфероны.

Системные ретиноиды.

Препараты, снижающие активность кислотно-пептического фактора.

Блокаторы Н1-рецепторов:

Циметидин (гистодил, тагамет);

Ранитидин (гистак, зантак, ранисан). Прежде чем назначить эти препараты целесообразно провести диагностику депрессивных состояний, чтобы не ухудшить уже имеющуюся симптоматику. Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.