Какие лекарства вызывают депрессию
Почти все действенные лекарства имеют побочные действия и противопоказания, поэтому перед лечением нужно проконсультироваться с врачом о целесообразности приема того или иного препарата.
Список составил психотерапевт Сергей Кистенев, он будет полезен для врачей и для пациентов.
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Гипотензивные препараты
Симпатолитики:
Препараты раувольфии (резерпин, раунатин);
Гуанетидин (октадин).
Препараты из миотропным действием:
Гидралазин (апрессин).
Препараты, стимулирующие центральные А.2-адренорецепторы:
Лекарства могут вызвать депрессию
Клонидин (клофелин, гемитон);
Метилдофа (альдомет, допегит).
А-адреноблокаторы:
Пропранолол (обзидан, анаприлин, индерал).
Блокаторы кальциевых каналов:
Верапамил (верапамил, изоптин, финоптин),
Нифедипин (адалат, кордафен, кордипин, коринфар, нифекард).
Антимикробные препараты
Производные гидразида изоникотиновой кислоты:
Этионамид;
Изониазид (нидразид).
Противогрибковые антибиотики:
Амфотерицин В (фунгизон).
Антиаритмические препараты
Сердечные гликозиды:
Дигоксин (ланикор).
Антиаритмические препараты I класса:
Прокаинамид (новокаинамид).
Гормональные препараты
Аналоги АКТГ;
Глюкокортикоиды;
Анаболические стероиды;
Оральные контрацептивы, содержащие эстроген и прогестин;
Гиполипидемические препараты.
Препараты, препятствующие всасыванию холестерина в кишечнике:
Холестирамин (квестран, колестрол).
Ингибиторы синтеза холестерина:
Правастатин (липостат);
Химиотерапевтические препараты.
Интерфероны.
Системные ретиноиды.
Препараты, снижающие активность кислотно-пептического фактора.
Блокаторы Н1-рецепторов:
Циметидин (гистодил, тагамет);
Ранитидин (гистак, зантак, ранисан).
Прежде чем назначить эти препараты целесообразно провести диагностику депрессивных состояний, чтобы не ухудшить уже имеющуюся симптоматику.
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