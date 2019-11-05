Какие матери повышают риск алкоголизма у своих детей

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Матери влияют на алкоголизм детей
Матери влияют на алкоголизм детей / pixabay.com

Авторитарное воспитание может привести к перфекционизму и алкогольной зависимости, причем принципиальную роль в этом играет именно материнский уход.

К такому выводу пришли американские психологи. Они наблюдали за своими студентами-перфекционистами, которые боялись предоставить статью рецензентам.

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Опрос среди 419 студентов показал, как именно методы воспитания связаны с депрессивными симптомами и проблемами с алкоголем во взрослой жизни.

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Чаще других о депрессивных симптомах и злоупотреблении алкоголем сообщали студенты, у которых авторитарные матери, развившие в детях перфекционизм.

Как ни странно, воспитание авторитарных родителей оказалось связано, наоборот, с достаточной защитой от депрессии и алкоголизма.

У студентов, которых воспитывали требовательные и любящие родители, проблем с алкоголем не было. Их с детства приучили к границам, при этом их личность не подавлялась.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Здоровая жизнь Алкоголь
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