Какие медицинские услуги будут бесплатными с 1 апреля 2020 года

Второй этап медицинской реформы должен начаться 1 апреля 2020 года. С этого же дня у врачей не будет субвенции, а деньги не будут предоставляться в учреждение только потому, что это больница.

Бывший глава НСЗУ Олег Петренко объяснил в интервью Лига.Бизнес, какие услуги станут для пациентов бесплатными, а какие останутся платными.

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Как отметил Олег Петренко, государство не может выделить деньги абсолютно на все. Впрочем, вся экстренная медицина покрывает абсолютно каждого, независимо от декларации. Получение первичной помощи также бесплатное, и все, что требуется от пациента – выбрать врача и подписать с ним декларацию. На других уровнях, по направлению выбранного врача, гарантированные услуги будут бесплатными.

За услуги из положительного пакета платить не нужно, а все, что вне его идет за счет пациента. Это касается как медицинских, так и немедицинских услуг. Например, в первом случае это электрофорез, массаж и эстетические услуги, а во втором – улучшенное питание, одноместная палата с телевизором и тому подобное. Также придется самостоятельно платить за услуги, которые предоставляются по желанию и инициативе самого пациента, а не назначены врачом.



Для предоставления бесплатных медицинских услуг, необходимо подписать декларацию с врачом / Фото: Pixabay

Как попасть к желаемому врачу?

Для того, чтобы попасть, например, к урологу, у вас должно быть направление от врача первичной помощи, то есть от вашего семейного врача. Если есть хроническое заболевание, тогда сам уролог (или другой соответствующий специалист) может выписать направление на следующий прием.

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