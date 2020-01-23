Какие меры принимает МОЗ и пограничная служба, чтобы не пропустить коронавирус
Пока Всемирная организация здравоохранения не объявляет чрезвычайное положение и не рекомендует ограничивать транспортные сообщения и обращение товаров.
Государственная пограничная служба Украины не принимает никаких дополнительных средств досмотра, рассказал исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин во время пресс-брифинга МОЗ.
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Для тех, кто путешествует в Китай, установлен средний риск инфицирования,
– отметил Игорь Кузин.
Он также отметил, что в Украине нет прямого авиасообщения с городом-источником вспышки – Уханем. Пограничная служба Украины пока проводит лишь опрос о самочувствии у пассажиров, прибывающих из Китая.
Однако Минздрав уверяет, что примет дополнительные меры в случае необходимости – когда ВОЗ объявит высокий риск заражения или угрозу массовой пандемии.
Напомним, что китайский коронавирус (nCoV), который унес жизни 25 человек, покинул пределы Китая и был зафиксирован в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Кореи и США.
Некоторые страны, которые имеют прямое транспортное сообщение с Уханем, ввели дополнительный осмотр пассажиров, прибывающих из Китая, а в Лондонском аэропорту Хитроу им даже отдали отдельный хаб.
- Лихорадка;
- Головная боль;
- Кашель;
- Затрудненное дыхание;
- Слабость.
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