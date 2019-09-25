Какие могут быть последствия гормональной терапии для женщин, которые побороли рак

Известно, что химиетерапия и лучевая терапия уничтожают ткани яичников. Это приводит к преждевременной менопаузе. Часто пациенты не знают допустима ли для них заместительная гормональная терапия, после лечения рака.

Существует предубеждение, что гормоны противопоказаны для тех пациентов, которые имеют онкологические заболевания. Однако, доказательная медицина свидетельствует о том, что этот вопрос является весьма неоднозначным.

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При одних видах рака гормональная терапия действительно противопоказана, но при других – наоборот будет иметь благоприятный эффект.



Заместительная гормональная терапия может применяться женщинами, которые побороли рак

Четыре варианта влияния заместительной гормональной терапии на рак:

Благоприятное

Гинекологические: рак эндометрия I типа (гормоночувствительный), аденокарцинома шейки матки.

Не гинекологические: лейкемия, лимфома, меланома (локальная, в непрогрессивной стадии), рак кишечника, рак печени.

Нейтральное

Гинекологические: рак эндометрия II типа (гормоночутливий), карциносаркома или аденосаркома матки, рак яичников (эпителиальный, герминогенный), плоско клеточный рак шейки матки, вульвы, влагалища.

Не гинекологические: злокачественная пролактинома, рак почки, щитовидной железы, поджелудочной железы.

Негативное (заместительная гормональная терапия противопоказана)

Гинекологические: лейомиосаркома, рак яичников (эндометриальный, гранулезо-клеточный).

Не гинекологические: опухоли мозга, которые прогрессируют или метастатическая меланома, рак желудка, легких, мочевого пузыря.

Крайне негативное (абсолютно противопоказана)

Гинекологические: рак молочной железы, стромальные саркомы матки.

Не гинекологические: опухоли мозга (менингиома, глиома), рак желудка (чувствительность к эстрогенам и прогестерону), рак мочевого пузыря (чувствительность к эстрогенам).⠀

Доказательная медицина развивается, накапливаются новые данные. То, что раньше не воспринималось абсолютно, сейчас кажется не таким страшным.

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