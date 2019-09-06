Какие напитки повышают риск смерти: результаты масштабного исследования

Ученые провели исследование среди жителей десяти европейских стран и выяснили, что подслащенные напитки повышают риск смерти.

Результаты анализа опубликованы в научном издании JAMA Internal Medicine. Всего в нем приняли участие 451 743 человека в возрасте в среднем более пятидесяти лет, при этом 70% были женщинами.

Читайте также: Назвали продукты, которые увеличивают риск смерти на 62%

Данные собирались с 1992 по 2000 год, анализ проводился в 2018 году – за это время 41 693 человека умерли. Стоит отметить, что исследование имеет серьезное ограничение – участников опрашивали об их предпочтениях в напитках только при сборе данных, не учитывая, что привычки могут измениться.

Они рассказали о своем здоровье (в анализе не участвовали люди с раком, диабетом, болезнями сердца и те, кто пережил инсульт), а также питании. Специалисты заметили более высокую смертность от всех причин среди тех, кто выпивал по два и более стаканов объемом 250 миллилитров сладких напитков в день (по сравнению с участниками, которые употребляли один и меньше одного стакана в месяц).

Сладкие напитки сокращают жизнь

Они также обратили внимание, что высокая смертность из-за сердечно-сосудистых заболеваний была среди тех, кто употреблял напитки с искусственными подсластителями (более два стакана в день), а из-за болезней пищеварения – среди тех, кто употреблял напитки с добавлением сахара (более одного стакана в день ).

По информации специалистов, другого такого масштабного анализа, доказывающего или опровергающего связь между употреблением безалкогольных подслащенных напитков и высокой смертностью, в европейских странах не проводили.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.