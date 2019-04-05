Какие наркотические вещества чаще всего употребляют перед сексом

Исследователи из США и Великобритании проанализировали данные глобального опроса об употреблении различных веществ – алкоголя, наркотиков, и тому подобное, – перед сексом.

Всего в эксперименте приняли участие 23 тысячи человек, пишет The Journal of Sexual Medicine.

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На первом месте – алкоголь. 64% опрошенных отметили, что хотя бы раз занимались сексом после того, как выпили спиртное. В Европе и в США эти показатели равны 60% и 55%. ВОЗ отмечает, что алкоголь является психоактивным веществом, вызывающим зависимость.

Второе место занимает марихуана. 49% опрошенных людей из США признались, что употребляли ее перед сексом, в Великобритании об этом сообщили 36% людей.



49% опрошенных людей из США признались, что употребляли марихуану перед сексом

На третьем месте – MDMA или экстази. Около 15-20% опрошенных пробовали этот наркотик перед сексом.

13% британцев употребляли кокаин перед сексом, в то время как в других странах Европы это делали лишь 8%.

В Топ-5 веществ, которые употребляли перед сексом, британцы и американцы назвали ненаркотические вещества, такие как кетамин (анестетик), "Попперс" (алкилнитриты, которые раньше использовали для лечения стенокардии) и виагра.

При этом гомосексуальные мужчины примерно в 1,6 раза чаще, чем гетеросексуальные, принимали наркотики с целью усиления сексуальных ощущений.

Британский медицинский журнал назвал "химсекс" (chemsex, что значит секс под воздействием веществ) бомбой замедленного действия из-за распространенности незащищенного секса и изменения сознания.

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