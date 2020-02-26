Какие области первыми получат тест-системы для выявления коронавируса и почему
Первыми тест-системы для выявления коронавируса получат 3 области, а именно: Львовская, Закарпатская и Черновицкая. Дело в том, что в этих регионах проживает наибольшее количество лиц, работающих в Италии.
О передаче тест-систем рассказал исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин во время брифинга в Новых Санжарах.
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Во время брифинга Игорь Кузин заявил, что уже на этой или следующей неделе необходимые тест-системы пришлют во Львовскую, Закарпатскую и Черновицкую области.
Это – регионы, где, по нашим данным, наибольшее количество лиц, работавших в Италии. Мы также ожидаем возвращение таких лиц в связи с ситуацией в Италии,
– пояснил Игорь Кузин.
Но перед этим состоится обучение специалистов-вирусологов, которые будут работать на локальном уровне.
Мы запланировали таким образом, что это будет поэтапный процесс. Мы дожны также проводить обучение специалистов-вирусологов, которые работают на уровне областных лабораторных центров,
– заявил он.
Главное о готовности Украины к распространению коронавируса
- Все границы Украины проводят температурный скрининг пассажиров, прибывающих в Украину.
- 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. До сих пор ни у одного прибывшего нет симптомов простуды.
- Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.
- Жители "Новых Санжар" 19-20 февраля устроили массовые протесты – люди перекрывали дороги, жгли шины, бросали в окна автобусов камни и устроили столкновения с полицией. Во время событий пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
- Чтобы успокоить настроения людей министр здравоохранения Зоряна Скалецкая тоже заселилась в обсервацию.
Что известно о коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала
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