Какие обследования должен пройти ребенок перед школой
Перед началом учебного года родители должны проверить наличие всех прививок у детей, а также проследить, чтобы они прошли все необходимые обследования.
Перед началом учебного года ребенок должен пройти такие профилактические осмотры: педиатр или семейный врач выдаст необходимую для школы справку (форма №086-1/о), в которой, в частности, укажет группу для занятий физкультурой.
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Кроме того, нужно обновить Карту профилактических прививок (справка формы № 063/о), если ребенок получил новые прививки.
Справка формы № 086-1/о. "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра"
Ее ваш педиатр или семейный врач выдаст после осмотра ребенка. При необходимости врач может направить ребенка на вакцинацию, базовые анализы или к узким специалистам.
В справке для школы врач отмечает:
- фамилию и имя ребенка, дату его рождения и пол;
- место жительства ребенка, телефон родителей;
- наименование общеобразовательного учебного заведения, класс;
- дату проведения обязательного медицинского профилактического осмотра (а также дату предыдущего профосмотра и рекомендованную дату следующего);
- заключение о состоянии здоровья ребенка (если школьник имеет определенное заболевание, то по решению одного из родителей, в этой справке может быть сделана соответствующая запись);
- группу для занятий физической культурой;
- рекомендации.
Справка формы № 063/о "Карта профилактических прививок"
Здесь должна быть информация о проведении вакцинации или ревакцинации, а также осуществлении туберкулиновых проб.
Данные из этой справки позволят медработникам учебных заведений ознакомиться с наличием или отсутствием прививок у конкретного ребенка.
Если ребенок был вакцинирован вовремя по Календарю профилактических прививок, то с 7 до 14 лет ему не будут проводить вакцинацию или ревакцинацию. Соответственно, данные в карте профилактических прививок не обновляются и справки не нужно.
Между тем в школе могут попросить принести справку о прививках, если в учебном заведении нет таких данных ребенка (например, вы перешли в новую школу). Так же справка будет нужна, если вашему ребенку делали прививки – плановые или пропущенные.
"Медицинская карта ребенка" (форма № 026/о), которую ранее требовали учебные заведения, не нужна.
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