Какие обследования должен пройти ребенок перед школой

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Какие справки нужны в школу 2019 в Украине
Какие справки нужны в школу / Здоровье 24

Перед началом учебного года родители должны проверить наличие всех прививок у детей, а также проследить, чтобы они прошли все необходимые обследования.

Перед началом учебного года ребенок должен пройти такие профилактические осмотры: педиатр или семейный врач выдаст необходимую для школы справку (форма №086-1/о), в которой, в частности, укажет группу для занятий физкультурой.

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Кроме того, нужно обновить Карту профилактических прививок (справка формы № 063/о), если ребенок получил новые прививки.

Справка формы № 086-1/о. "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра"

Ее ваш педиатр или семейный врач выдаст после осмотра ребенка. При необходимости врач может направить ребенка на вакцинацию, базовые анализы или к узким специалистам.

В справке для школы врач отмечает:

  • фамилию и имя ребенка, дату его рождения и пол;
  • место жительства ребенка, телефон родителей;
  • наименование общеобразовательного учебного заведения, класс;
  • дату проведения обязательного медицинского профилактического осмотра (а также дату предыдущего профосмотра и рекомендованную дату следующего);
  • заключение о состоянии здоровья ребенка (если школьник имеет определенное заболевание, то по решению одного из родителей, в этой справке может быть сделана соответствующая запись);
  • группу для занятий физической культурой;
  • рекомендации.

Справка формы № 063/о "Карта профилактических прививок"

Здесь должна быть информация о проведении вакцинации или ревакцинации, а также осуществлении туберкулиновых проб.

Данные из этой справки позволят медработникам учебных заведений ознакомиться с наличием или отсутствием прививок у конкретного ребенка.

Если ребенок был вакцинирован вовремя по Календарю профилактических прививок, то с 7 до 14 лет ему не будут проводить вакцинацию или ревакцинацию. Соответственно, данные в карте профилактических прививок не обновляются и справки не нужно.

Между тем в школе могут попросить принести справку о прививках, если в учебном заведении нет таких данных ребенка (например, вы перешли в новую школу). Так же справка будет нужна, если вашему ребенку делали прививки – плановые или пропущенные.

"Медицинская карта ребенка" (форма № 026/о), которую ранее требовали учебные заведения, не нужна.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Дети Министерство здравоохранения Украины Образование
Источник: Здоровье 24
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