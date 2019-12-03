Какие обыденные вещи больше всего наносят вред женскому здоровью

Некоторые женщины пользуются этими вещами ежедневно и даже не догадываются, что это негативно может отразиться на их здоровье.

О том, как довольно привычные средства плохо влияют на здоровье женщины, рассказала врач-гинеколог Ульяна Кравец. К теме: Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение Вредные женские привычки Чрезмерное ношение стрингов и белья из синтетики нарушает микрофлору влагалища, что приводит к дискомфорту и выделениям.

Спортивная одежда из спандекса плохо вентилируется, что тоже приводит к нарушению микрофлоры.

Использование ежедневных прокладок каждый день с утра до вечера создает в области половых органов благоприятную среду для размножения вредных бактерий, а также может вызвать аллергическую реакцию.

Синтетика и чрезмерное использование ежедневных прокладок вредит здоровью женщины Пижамы из синтетических тканей не позволяют нашей коже "дышать".

Использование мыла для подмывания (хозяйского, детского или обычного) приводят к резкому снижению числа лактобактерий и других полезных микроорганизмов во влагалище. Подмываться стоит только специальными средствами с соответствующим pH.

Ношение мокрого купальника приводит к проблемам с женским здоровьем, ведь в теплой влажной среде любят размножаться бактерии. После купания обязательно нужно переодеваться в сухое. Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.