Какие операции будут проводить во время карантина: список

Кабинет Министров Украины назвал список разрешенных во время карантина операций. Теперь можно, в частности, проводить операционное вмешательство беременным, новорожденным и онкобольным.

Об этом говорится в постановлении №332 от 4 мая "О внесении изменений в пункт 8 постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 г. №211", которую опубликовали на правительственном портале.

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Какие операции можно проводить во время карантина

оказание медицинской помощи на территории областей, г. Киева, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;

оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни.

Также отмечается, что всем этим пациентам должны провести обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус перед госпитализацией.



Ослабление карантина / Инфографика 24 канала

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