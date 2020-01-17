Какие овощи можно готовить, а какие категорически нет

Овощи необходимы для нашего организма, их следует потреблять независимо от сезона и в идеале ежедневно. Следовательно, возникает вопрос, не теряют ли овощи свою пользу во время термической обработки. Какой способ приготовления сохранит питательные элементы и действительно ли больше всего витаминов в сырых овощах, а не в приготовленных.

Действительно, высокие температуры могут разрушать питательные вещества, включая витамины В, С и фитонутриенты растворяются в воде. При кипении эти микроэлементы могут вымываться, а поэтому воду, в которой варились овощи, можно сохранить для приготовления других блюд, так нутриенты овощного бульона принесут здоровью пользу, пишет Anywell.

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Витамины A, D, E и К являются жирорастворимыми, поэтому, если приготовить шпинат или капусту с использованием растительного масла, эти витамины разрушатся.



Цветную капусту лучше есть сырой, попробуйте приправить ее специями или соусом/Фото:Unsplash

Если говорить о сохранении витамина С, то потреблять овощи лучше сырыми. Ведь под воздействием температур его концентрация быстро снижается. Впрочем, большинство питательных веществ начинают разрушаться сразу же после того, как их сорвали с ветки или выкопали из земли. Поэтому, иногда консервированные или замороженные овощи и фрукты полезнее.

Стоит также учитывать и то, что овощи и фрукты по-разному реагируют на термическую обработку. Следовательно, следует знать, какие овощи при каких температурах готовить, а какие лучше потреблять сырыми.

Как реагируют овощи на высокие температуры

Капуста

Крестоцветные овощи, в частности брокколи, цветная капуста, кале являются полезными, если есть их сырыми. Витамин С и индол-глюкозинолат в этих овощах после термообработки снижается. Белая капуста после кипячения или баланширования теряет белок, фитохимические вещества и минералы. Если же готовить ее в микроволновке потери будут незначительные. Больше всего каротиноидов и флавоноидов в сырой цветной капусте. Это же касается и капусты кале.



Брокколи теряет значительную часть полезных свойств во время приготовления / Фото: Unsplash

Томаты

Следовательно, помидоры, прошедшие термическую обработку, содержат больше ликопина, чем сырые, разница аж в три раза. Ликопин снижает риск сердечных приступов, рака простаты. Однако, витамина С в приготовленных томатах значительно меньше. В отварной моркови, кстати, тоже больше бета-каротина, чем в сырой, организм преобразует бета-каротин в витамин А, который служит для поддержания здоровья глаз, репродуктивного здоровья, лучшей работы иммунитета и роста костей. Впрочем, при термической обработке морковь теряет полифенолы, которые помогают поддерживать здоровый вес и улучшает процессы пищеварения.



Томаты наоборот полезнее, если их приготовить / Фото:Unsplash

Шпинат и листовая зелень

В 100 г шпината, который прошел термическую обработку, на 35% больше кальция, чем в сырой листовой зелени. К тому же, шпинат во время приготовления уменьшается в объеме, вы получаете больше питательных веществ. Приготовление на пару стручковой фасоли сохранит фолат.



Можете не волноваться во время приготовления шпината, так он становится еще более полезным/Фото:Unsplash

Грибы

Во время приготовления грибов у них повышается уровень антиоксидантов и полифенолов. Даже тогда, когда температура высокая, а процесс приготовления длится долго.



Грибы нуждаются в более длительной термической обработке / фото: Unsplash

Овощи содержат мало калорий, жиров и натрия. Однако, они могут появиться в процессе приготовления, вследствие добавления сахара, соли или жира. Оливковое или другое растительное масло полезно для сердца и всего организма, а вот чрезмерное количество соли может повысить давление и риски сердечно-сосудистых заболеваний.

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