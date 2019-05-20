Частоту половых актов связывают с несколькими факторами, среди которых – продолжительность отношений, их качество и сексуальное удовлетворение, но последние исследования показали, что это не так.

Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук опросили 92 пары и выяснили, что отличает тех, кто чаще других занимается сексом. Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

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Как проходило исследование?

Психологи хотели выяснить, насколько страсть и эмоциональная вовлеченность влияют на частоту половых контактов пары. Для этого они отобрали 92 гетеросексуальные пары в возрасте от 19 до 30 лет. Продолжительность отношений была разной: от месяца до девяти лет, в среднем участники встречались чуть меньше двух лет.



Доверие и близость не влияют на секс

У добровольцев спросили, насколько они счастливы в отношениях, близки с партнером и насколько преданы. Затем ученые применили структурное моделирование – статистический метод проверки и оценки причинно-следственных связей.

Какие пары чаще всего занимаются сексом?

Оказалось, что доверие и близость не имели никакой связи с регулярным сексом, значение имела только страсть. При этом частота половых актов снижалась со временем.

Ученые отметили, что важно и то, как женщины относятся к случайному сексу. Более либеральные партнерши проводят границу между сексом и чувствами, поэтому эмоциональные всплески – такие, как ссоры – меньше влияют на их желание заниматься сексом.

Авторы отмечают, что их выводы могут применяться только к развитым обществам, где достигнут определенный уровень гендерного равенства.

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