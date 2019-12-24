Какие патологии может вызывает обувь на каблуках и как ее безопасно носить

Приближаются праздники и большинство женщин выбирает туфли на высоких каблуках к своему новогоднему образу. Возможно, это и выглядит эффектно, но эта обувь не физиологическая, поэтому может стать причиной немалых проблем.⠀

Врач ортопед-травматолог Артур Красненко рассказал о вреде обуви на каблуках и дал советы, как ее правильно носить.

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Чем опасны высокие каблуки

Мозоли, натоптыши, плоскостопие, халюс вальгус, метатарзалгия, сесамоидит и даже стрессовый перелом – это те диагнозы, развитие которых могут провоцировать высокие каблуки.

Стопа на высоких каблуках принимает эквинусное положение (направляется вниз). Это придает привлекательный вид – ноги длиннее, а мышцы стройнее, будто напряженные, но именно тогда масса тела распределяется не на всю стопу, а на передней ее отдел.

Чаще всего после ношения такой обуви болит подушечка большого пальца или передняя часть стопы, ведь чем выше пятка – тем большее давление.

1. Возрастает риск переломов

На высоких каблуках легче потерять равновесие и упасть. Это происходит потому, что стопа имеет меньшую площадь опоры и находится в неестественном положении.

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Чаще всего страдает голеностопный сустав, однако возможны и различные повреждения связочного апарата.

2. Боль в пятках

Из-за ношения обуви с высокими каблуками возникает перенапряжение и укорочение икроножных мышц, что приводит к боли в пятках.

3. Деформации пальцев

Из-за увеличения давления на передний отдел стопы, пальцы упираются в "носик" обуви и группируются. Если носик слишком узкий, то это вполне может спровоцировать деформацию пальцев – бунион (халюс вальгус) или молоткообразные пальцы. Кроме того, могут деформироваться ногти.



Можно ли носить обувь на каблуках / Unsplash

Некоторые патологии из этого списка могут возникнуть и после одного вечера на каблуках, а несколько – результат ежедневного использования.

Как нужно носить обувь на каблуках

Прежде всего, это не ежедневная обувь и поэтому не стоит такое носить каждый день. Даже если вам нужно поносить "каблуки" всего лишь один день – позаботьтесь о сменной обуви на тот случай, когда можно переобуться.

Если вы редко носите обувь такого типа, сначала стоит потренироваться на ней ходить.

Укрепляйте икроножные мышцы.

Выбирайте самую низкую высоту каблуков среди тех, которые вам подходят.

Выбирайте обувь с широким каблуком, ведь чем шире каблук, тем устойчивее обувь.

Выбирайте обувь с платформой под носком.

Будьте осторожны в толпе, если употребляете спиртное, устали или находитесь на влажной поверхности или льду.

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