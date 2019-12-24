Какие патологии может вызывает обувь на каблуках и как ее безопасно носить
Приближаются праздники и большинство женщин выбирает туфли на высоких каблуках к своему новогоднему образу. Возможно, это и выглядит эффектно, но эта обувь не физиологическая, поэтому может стать причиной немалых проблем.⠀
Врач ортопед-травматолог Артур Красненко рассказал о вреде обуви на каблуках и дал советы, как ее правильно носить.
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Чем опасны высокие каблуки
Мозоли, натоптыши, плоскостопие, халюс вальгус, метатарзалгия, сесамоидит и даже стрессовый перелом – это те диагнозы, развитие которых могут провоцировать высокие каблуки.
Стопа на высоких каблуках принимает эквинусное положение (направляется вниз). Это придает привлекательный вид – ноги длиннее, а мышцы стройнее, будто напряженные, но именно тогда масса тела распределяется не на всю стопу, а на передней ее отдел.
Чаще всего после ношения такой обуви болит подушечка большого пальца или передняя часть стопы, ведь чем выше пятка – тем большее давление.
1. Возрастает риск переломов
На высоких каблуках легче потерять равновесие и упасть. Это происходит потому, что стопа имеет меньшую площадь опоры и находится в неестественном положении.
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Чаще всего страдает голеностопный сустав, однако возможны и различные повреждения связочного апарата.
2. Боль в пятках
Из-за ношения обуви с высокими каблуками возникает перенапряжение и укорочение икроножных мышц, что приводит к боли в пятках.
3. Деформации пальцев
Из-за увеличения давления на передний отдел стопы, пальцы упираются в "носик" обуви и группируются. Если носик слишком узкий, то это вполне может спровоцировать деформацию пальцев – бунион (халюс вальгус) или молоткообразные пальцы. Кроме того, могут деформироваться ногти.
Можно ли носить обувь на каблуках / Unsplash
Некоторые патологии из этого списка могут возникнуть и после одного вечера на каблуках, а несколько – результат ежедневного использования.
Как нужно носить обувь на каблуках
- Прежде всего, это не ежедневная обувь и поэтому не стоит такое носить каждый день. Даже если вам нужно поносить "каблуки" всего лишь один день – позаботьтесь о сменной обуви на тот случай, когда можно переобуться.
- Если вы редко носите обувь такого типа, сначала стоит потренироваться на ней ходить.
- Укрепляйте икроножные мышцы.
- Выбирайте самую низкую высоту каблуков среди тех, которые вам подходят.
- Выбирайте обувь с широким каблуком, ведь чем шире каблук, тем устойчивее обувь.
- Выбирайте обувь с платформой под носком.
- Будьте осторожны в толпе, если употребляете спиртное, устали или находитесь на влажной поверхности или льду.
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