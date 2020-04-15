Как не испортить здоровье на карантине: советы Супрун
Многие страны ввели карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса, касающиеся отмены не только плановых лечебных процедур, но и движения и общения. Это может привести к развитию хронических болезней.
Об этом написала экс-председатель Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.
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Какие проблемы со здоровьем могут появиться во время карантина
Недостаток физической активности
Физическая активность присутствует даже тогда, когда человек выходит из дома, идет к остановке метро, выходит на прогулку с ребенком или спешит за покупками в супермаркет. Так, на сегодня закрыты все тренажерные центры, спортивные клубы и т.д., а также запрещается посещать парки. Однако даже в таких условиях надо уделять время спорту.
Если мало двигаться, то быстро придется столкнуться с такими последствиями:
- Плохой сон
- Сложность в удержании постоянного веса
- Отеки ног и/или ухудшение варикозного расширения вен
- Уменьшение объема сердечного выброса, увеличение частоты сердечных сокращений даже в состоянии покоя
- Запоры
- Ухудшение тревожного или депрессивного расстройств
- Долгое отсутствие активности способствует прогрессу остеопороза
- Ухудшение баланса в пожилых людей
- Атрофия мышц
Что делать: можно тренироваться даже без дополнительного оборудования: планки, отжимания, стойка на лопатках, приседания, выходить на пробежки по улицам. Добавим, в интернете есть немало программ для тренировки на видео. Таким образом можно подобрать себе программу бесплатно и заниматься спортом дома.
Колебания веса
Во время вынужденного пребывания дома вес может быть труднее удержать, особенно тем, кто склонен его набирать.
Компульсивному перееданию, когда человек ест и не замечает, сколько съел, способствует тревожность. Если меньше двигаться и не нагружать мышцы, их объем и масса уменьшаются, а вместе с ними затраты энергии в состоянии покоя. То есть на карантине надо есть значительно меньше, чем до него.
Во время карантина надо заниматься спортом / Фото Unsplash
"Но есть люди, которые тщетно пытаются вес набрать, и некоторые действительно жалуются в сети, что похудели. Причиной, опять же, является нехватка движения и дистрофия мышц без привычных нагрузок, банально пройденных километров, не говоря о тренировках в зале, у кого они были. А люди часто худые еще и потому, что плохо отслеживают собственное чувство голода и насыщения, склонны пропускать приемы пищи, особенно когда нет компании. Кроме того, есть люди, которые от переживаний теряют аппетит, а следовательно могут худеть", – добавила Супрун.
Что делать:
- Следите за размером порций,
- Приобретите специальные карантинные тарелки меньшего, чем обычно диаметра,
- Имейте четкий график питания и попробуйте перейти на двухразовое питание,
- Делайте дни без еды (с водой или другими безалкогольными напитками),
- Помните, что основу рациона должна составлять растительная пища, а не мясо или сладости.
Саркопения и остеопороз
Cаркопения, дистрофия мышц у людей старшего возраста, является актуальной угрозой для старшего поколения независимо от карантина. Она является одной из причин падений и переломов, в том числе опасного перелома шейки бедра.
Остеопороз – это постепенная деминерализация костей и увеличение их хрупкости, которая присуща прежде всего женщинам в менопаузе, рациону которых не хватает кальция и витамина D. Недостаток движения и нагрузок на кости, таких как упражнения с весом, также способствует прогрессу остеопороза.
Что делать: предотвращение саркопении включает рацион с белковой пищей и физическую активность. Человек должен тренироваться. Если прекратить нагрузки, то потом восстановить мышцы значительно труднее.
Злоупотребление алкоголем
Распитие алкоголя дома на карантине может не только ухудшить здоровье, но и стать последней каплей для бытового насилия, риск которого на данный момент вырос всюду, где люди закрыты по домам на время пандемии.
Что делать: не пить.
"Более приближено к реалиям – это поставить свои лимиты. Пить через день и не более, чем один бокал, и только в компании родственников или друзей на видеосвязи. Не пить крепких напитков. Поддерживать малые пивоварни и украинские винодельческие. Бросить при этом курить", – написала Ульяна Супрун.
Психические расстройства и деменция
Тревожное или депрессивное расстройства могут усилиться или развиться в результате хронического стресса, вызванного резкими изменениями жизненного уклада, чтением новостей и особенно фейков, нехваткой движения и пребыванием в ограниченном пространстве с одними и теми же людьми.
Сократите время просмотра новостей и общайтесь больше с близкими на карантине / Фото Unsplash
Социальная изоляция очень вредна для людей старшего возраста. Отсутствие общения и новой информации отпускает тормоза нейродегенеративных процессов и психических расстройств.
Что делать:
- сократить время за экранами от телефона до телевизора,
- общаться по видеосвязи, телефону, через балкон,
- соблюдать режим дня, и не делать себе бессонные ночи,
- быть внимательными к красным флажкам психических расстройств.
"2 недели подряд плохое настроение, нет сил, особенно утром, не радуют вещи, которые ранее приносили удовольствие, ощущение никчемности и беспомощности", – пояснила Супрун.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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