Как не испортить здоровье на карантине: советы Супрун

Многие страны ввели карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса, касающиеся отмены не только плановых лечебных процедур, но и движения и общения. Это может привести к развитию хронических болезней.

Об этом написала экс-председатель Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Какие проблемы со здоровьем могут появиться во время карантина

Недостаток физической активности

Физическая активность присутствует даже тогда, когда человек выходит из дома, идет к остановке метро, ​​выходит на прогулку с ребенком или спешит за покупками в супермаркет. Так, на сегодня закрыты все тренажерные центры, спортивные клубы и т.д., а также запрещается посещать парки. Однако даже в таких условиях надо уделять время спорту.

Если мало двигаться, то быстро придется столкнуться с такими последствиями:

Плохой сон

Сложность в удержании постоянного веса

Отеки ног и/или ухудшение варикозного расширения вен

Уменьшение объема сердечного выброса, увеличение частоты сердечных сокращений даже в состоянии покоя

Запоры

Ухудшение тревожного или депрессивного расстройств

Долгое отсутствие активности способствует прогрессу остеопороза

Ухудшение баланса в пожилых людей

Атрофия мышц

Что делать: можно тренироваться даже без дополнительного оборудования: планки, отжимания, стойка на лопатках, приседания, выходить на пробежки по улицам. Добавим, в интернете есть немало программ для тренировки на видео. Таким образом можно подобрать себе программу бесплатно и заниматься спортом дома.

Колебания веса

Во время вынужденного пребывания дома вес может быть труднее удержать, особенно тем, кто склонен его набирать.

Компульсивному перееданию, когда человек ест и не замечает, сколько съел, способствует тревожность. Если меньше двигаться и не нагружать мышцы, их объем и масса уменьшаются, а вместе с ними затраты энергии в состоянии покоя. То есть на карантине надо есть значительно меньше, чем до него.



Во время карантина надо заниматься спортом / Фото Unsplash

"Но есть люди, которые тщетно пытаются вес набрать, и некоторые действительно жалуются в сети, что похудели. Причиной, опять же, является нехватка движения и дистрофия мышц без привычных нагрузок, банально пройденных километров, не говоря о тренировках в зале, у кого они были. А люди часто худые еще и потому, что плохо отслеживают собственное чувство голода и насыщения, склонны пропускать приемы пищи, особенно когда нет компании. Кроме того, есть люди, которые от переживаний теряют аппетит, а следовательно могут худеть", – добавила Супрун.

Что делать:

Следите за размером порций,

Приобретите специальные карантинные тарелки меньшего, чем обычно диаметра,

Имейте четкий график питания и попробуйте перейти на двухразовое питание,

Делайте дни без еды (с водой или другими безалкогольными напитками),

Помните, что основу рациона должна составлять растительная пища, а не мясо или сладости.

Саркопения и остеопороз

Cаркопения, дистрофия мышц у людей старшего возраста, является актуальной угрозой для старшего поколения независимо от карантина. Она является одной из причин падений и переломов, в том числе опасного перелома шейки бедра.

Остеопороз – это постепенная деминерализация костей и увеличение их хрупкости, которая присуща прежде всего женщинам в менопаузе, рациону которых не хватает кальция и витамина D. Недостаток движения и нагрузок на кости, таких как упражнения с весом, также способствует прогрессу остеопороза.

Что делать: предотвращение саркопении включает рацион с белковой пищей и физическую активность. Человек должен тренироваться. Если прекратить нагрузки, то потом восстановить мышцы значительно труднее.

Злоупотребление алкоголем

Распитие алкоголя дома на карантине может не только ухудшить здоровье, но и стать последней каплей для бытового насилия, риск которого на данный момент вырос всюду, где люди закрыты по домам на время пандемии.

Что делать: не пить.

"Более приближено к реалиям – это поставить свои лимиты. Пить через день и не более, чем один бокал, и только в компании родственников или друзей на видеосвязи. Не пить крепких напитков. Поддерживать малые пивоварни и украинские винодельческие. Бросить при этом курить", – написала Ульяна Супрун.

Психические расстройства и деменция

Тревожное или депрессивное расстройства могут усилиться или развиться в результате хронического стресса, вызванного резкими изменениями жизненного уклада, чтением новостей и особенно фейков, нехваткой движения и пребыванием в ограниченном пространстве с одними и теми же людьми.



Сократите время просмотра новостей и общайтесь больше с близкими на карантине / Фото Unsplash

Социальная изоляция очень вредна для людей старшего возраста. Отсутствие общения и новой информации отпускает тормоза нейродегенеративных процессов и психических расстройств.

Что делать:

сократить время за экранами от телефона до телевизора,

общаться по видеосвязи, телефону, через балкон,

соблюдать режим дня, и не делать себе бессонные ночи,

быть внимательными к красным флажкам психических расстройств.

"2 недели подряд плохое настроение, нет сил, особенно утром, не радуют вещи, которые ранее приносили удовольствие, ощущение никчемности и беспомощности", – пояснила Супрун.

Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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