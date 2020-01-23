Какие популярные лекарства могут вызвать гастрит

К развитию гастрита, при котором происходит воспаление слизистой оболочки желудка, может привести прием некоторых лекарств, в том числе популярных и доступных в аптеках без рецепта. Например, ибупрофен и диклофенак.

О том, что именно лекарственные препараты часто являются провокаторами острого гастрита, рассказал пресс-секретарь профессиональной ассоциации врачей-гастроэнтерологов в Германии Дагмар Майнц, пишет Focus.

Также на тему: Гастрит: как лечить и как уберечься от заболевания

Какие лекарства вызывают гастрит?

В первую очередь, это селективные нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен и диклофенак, даже если они используются в качестве мазей или суппозиториев. Также это те лекарства, которые содержат ацетил, и железосодержащие препараты.

Гастрит – симптомы В случае гастрита человек ощущает боль в животе, его мучает изжога, отрыжка, тошнота и чувство переполнения желудка.

Но особенно опасен гастритс осложнениями.



Алкоголь может вызвать гастрит / unsplash.com

Он обычно является первой стадией развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а, переходя в хроническую фазу, повышает риск рака желудка.

Какие еще вещества могут вызвать гастрит?

Немецкий врач Дагмар Майнц опроверг способности кофе вызывать развитие гастрита, но предупредил о пагубном влиянии на желудок курения и алкоголя.

Кофе не имеет ничего общего с воспалением слизистой желудка, алкоголь связан с развитием именно острого гастрита, а курение приводит к общему снижению кровотока, включая слизистую оболочку желудка, что задерживает процесс заживления поражений,

– пояснил эксперт.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.