Какие позы в сексе самые травматичные для мужчины

Травмы мужского члена очень опасны. Сломать пенис невозможно, но повредить – вполне реально.

Исследование, которое опубликовали в журнале Advances in Urology, показывает, что риск травматизма для пениса зависит от позы.

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В исследовании вынужденно приняли участие 44 мужчины, которые попали в различные больницы с травмами члена. Среди них 28 пострадали во время вагинального секса. Ученые выяснили, какие позы спровоцировали больше всего травм.

1. Всадница. Эта поза также известна под названием "женщина сверху". Почти 50% травм пениса мужчины получают во время секса в этой позе. Причина проста – это лучшая поза секса для женского оргазма. Девушки часто увлекаются процессом и не могут вовремя остановиться, когда мужчине становится больно.



Поза "всадница" самая травматичная

2. Doggy style или по-собачьи. В этой позе контроль за мужчиной. Но в то же время он вкладывает немало усилий в свои движения, что может привести к неправильному движению. На долю этой позы пришлось 29% травм.

3. Миссионерская поза. Наиболее консервативная и популярная поза для секса тоже может нести массу неприятных сюрпризов. Мужчина контролирует движения, но поскольку он увлечен сексом, может неправильно рассчитать угол проникновения. Самая распространенная поза в сексе – причина 21% травм.

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