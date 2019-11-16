Какие предметы быта могут вызвать диабет

Исследование показало, что предметы, используемые в быту, могут повлиять на возникновение диабета 2 типа и ожирения. Главными провокаторами метаболических нарушений ученые считают содержащиеся в этих предметах химические вещества.

Исследователи из Нови-Садского университета в Сербии констатируют, что в организм людей из окружающих предметов быта проникают такие вещества как фталаты. Эти химикаты регулярно используются в производстве изделий из пластмасс. Они, в частности, присутствуют в упаковках продуктов питания, косметике, шампунях, бутылочной воде, в духах.

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Ученые изучили фталаты, которые поглощаются людьми, а затем сопоставили показатели абсорбции химикатов с массой тела, диабетом, а также с печенью и метаболической функцией.



Фталаты могут вызывать серьезные заболевания

Они обнаружили, что люди, у которых влияние фталатов на организм было больше, имели значительные показатели инсулинорезистентности, холестерина и повреждения печени. Все эти проблемы, по словам ученых, тесно связаны с повышенным риском развития диабета, ожирения и болезней сердца.

Прошлые исследования также указывали на опасность этих химикатов в потребительских товарах и предметах быта. В частности, ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что фталаты, содержащиеся во многих зубных пастах, мыле и шампунях, имеют свойство разрушать эндокринную систему и негативно влиять на гормоны у детей, способствуя раннему наступлению половой зрелости.

Ученые отмечают, что воздействие химикатов, входящих в состав товаров широкого потребления, еще требует дополнительных исследований, но одновременно рекомендуют как можно реже использовать в быту изделия из пластика.

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