Какие преимущества и недостатки средств гигиены для месячных
Сейчас существует множество средств женской гигиены, но ни одно из них не является идеальным и имеет свои преимущества и недостатки.
Список преимуществ и недостатков гигиенических средств для менструации составила секс-педагог Юлия Ярмоленко.
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Прокладки одноразовые
Преимущества:
Доступные и недорогие. Можно купить почти в каждом магазине, аптеке.
Большой выбор. Много фирм и размеров, чтобы использовать в любой день менструации.
Простота использования.
Никакого синдрома токсического шока.
Существуют экологические прокладки
Недостатки:
Неудобные. Создают парниковый эффект, неприятный запах и ощущение "подушки" между ног.
Неэкологические. Период распада – от 500 до 800 лет.
Опасные. Содержат нефтепродукты, фталаты и диоксины.
Требуют замены каждые 2-4 часа из-за идеальной среды для размножения бактерий.
Альтернатива: экопрокладки из экохлопка и кукурузного крахмала (стоят в 4-5 раз дороже). И многоразовые тканевые прокладки. Стоимость – от 10-15 $ за одну, а нужно 3-5. Требуют ухода.
Тампоны
Преимущества:
Незаметны. Можно использовать во время занятий спортом, в бассейне, на море.
Никакого неприятного запаха.
Разнообразие форм и размеров, есть с аппликатором для комфортного введения.
Впитывают больше выделений, чем прокладки.
Мягкие тампоны безопаснее для женщины
Недостатки:
Вероятность травмирования слизистой при введении.
Менять нужно как можно чаще (каждые 2-3 часа), есть риск возникновения синдрома токсического шока.
Нельзя использовать ночью и в те дни, когда выделений мало.
Небезопасность. Тампоны отбеливаются канцерогенными веществами, которые в небольших количествах попадают в кровь.
Нестерильные.
Риск вагинальных инфекций.
Могут увеличивать менструальные спазмы.
Нельзя использовать постоянно.
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Альтернатива: мягкие тампоны (soft-tampons). Одноразовые, стоят около 1-3 долларов за штуку. Но более комфортны, не сушат слизистую, подходят для использования в водоемах, с ними можно заниматься сексом. Менять можно каждые 4-8 часов. Ищите Freedom, JoyDivision и Beppy.
Менструальная чаша
Преимущества:
Многоразовая. Можно использовать 2-5 лет.
Экологическая. Не загрязняет окружающую среду.
Безопасна. При условии соблюдения инструкции.
Можно менять раз в 6-10 часов.
Комфортная. Совсем не чувствуется, если установлена правильно.
Собирает до 30 мл выделений.
Разнообразие фирм, форм, размеров, упругости материала.
Менструальные чаши трудно устанавливать
Недостатки:
Дорогие. Могут стоить до 30 долларов.
Сложные в пользовании. Чтобы научиться правильно устанавливать, нужно от 2 до 6 циклов.
Трудно подобрать необходимую форму и упругость.
Неудобно менять в общественных туалетах. Требуется наличие душа или раковины.
Альтернатива: одноразовые менструальные чаши, стоят 1-2 доллара за единицу, можно использовать 10-12 часов, но они абсолютно неэкологичны.
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