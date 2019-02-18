Какие преимущества имеют дети из однополых пар

Бельгийские ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что дети, воспитанные однополыми парами, учатся лучше сверстников из гетеросексуальных семей.

Исследователи проанализировали данные о детях, рожденных в Нидерландах с 1995 по 2005 год – в 2001 году эта страна стала первой в мире, где узаконили однополые браки, пишет The Washington Post.

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В работе учитывались сведения об успеваемости школьников, а также их родителей и доходы семьи.

Оказалось, что у детей, выросших в однополых семьях, на 6,7% больше шансов получить высшее образование, чем у их сверстников из традиционных семей.

Также исследователи отмечают, что однополые родители чаще богаче, старше и образованнее: чтобы иметь детей, им часто приходится прибегать к дорогим процедурам.

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