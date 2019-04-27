Какие препараты повышают артериальное давление: перечень
Применение некоторых препаратов приводит к повышению артериального давления и развитию артериальной гипертензии. Поэтому список этих лекарств нужно особенно знать людям с высоким давлением.
Кардиолог Этери Колесник назвала препараты, повышающие артериальное давление.
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1) Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – ибупрофен, напроксен.
2) Препараты от кашля и простуды – в составе которых есть псевдоэфедрин, фенилэфрин.
Это патологическое состояние организма, проявляющееся в стойком повышением артериального давления: систолического — до 140 мм. рт. ст. и выше, диастолического — до 90 мм рт. ст. и выше.
3) Сосудосуживающие капли в нос (назальные деконгестанты) – Нафазолин нитрат, гидрохлорид ксилометазолин, оксиметазолин гидрохлорид
4) Кортикостероидные препараты.
5) Препараты от мигрени.
6) Антидепрессанты – венлафаксин, ингибиторы МАО (фенелзин, транилципромин и изокарбоксазид), трициклические антидепрессанты, флуоксетин.
7) Препараты для снижения веса – сибутрамин.
8) Комбинированные оральные контрацептивы.
9) Иммунодепрессивная препараты – циклоспорин.
10) Препараты из лакрицей.
11) Анаболические стероиды.
12) Кокаин, амфетамины, экстази, а также алкоголь.
Прием вышеуказанных групп химических препаратов и веществ грозит развитием гипертонических кризов, особенно у пациентов с артериальной гипертензией.
Во время приема препарата из этого списка и препарата для снижения давления нужно контролировать артериальное давление.
Если на фоне приема этих лекарств у вас повышается артериальное давление – то необходимо их отменить или заменить препаратом с альтернативным механизмом действия. Выбор, отмена или коррекция принятой терапии должна проводиться только врачом!
Не занимайтесь самолечением, чтобы не навредить здоровью.
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