Какие препараты повышают артериальное давление: перечень

Применение некоторых препаратов приводит к повышению артериального давления и развитию артериальной гипертензии. Поэтому список этих лекарств нужно особенно знать людям с высоким давлением.

Кардиолог Этери Колесник назвала препараты, повышающие артериальное давление.

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1) Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – ибупрофен, напроксен.

2) Препараты от кашля и простуды – в составе которых есть псевдоэфедрин, фенилэфрин.

Артериальная гипертензия – что это? Это патологическое состояние организма, проявляющееся в стойком повышением артериального давления: систолического — до 140 мм. рт. ст. и выше, диастолического — до 90 мм рт. ст. и выше.

3) Сосудосуживающие капли в нос (назальные деконгестанты) – Нафазолин нитрат, гидрохлорид ксилометазолин, оксиметазолин гидрохлорид

4) Кортикостероидные препараты.

5) Препараты от мигрени.

6) Антидепрессанты – венлафаксин, ингибиторы МАО (фенелзин, транилципромин и изокарбоксазид), трициклические антидепрессанты, флуоксетин.

7) Препараты для снижения веса – сибутрамин.

8) Комбинированные оральные контрацептивы.

9) Иммунодепрессивная препараты – циклоспорин.

10) Препараты из лакрицей.

11) Анаболические стероиды.

12) Кокаин, амфетамины, экстази, а также алкоголь.

Прием вышеуказанных групп химических препаратов и веществ грозит развитием гипертонических кризов, особенно у пациентов с артериальной гипертензией.

Во время приема препарата из этого списка и препарата для снижения давления нужно контролировать артериальное давление.

Если на фоне приема этих лекарств у вас повышается артериальное давление – то необходимо их отменить или заменить препаратом с альтернативным механизмом действия. Выбор, отмена или коррекция принятой терапии должна проводиться только врачом!

Не занимайтесь самолечением, чтобы не навредить здоровью.

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