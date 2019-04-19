Какие привычки могут привести к преждевременной смерти

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Какие привычки могут привести к преждевременной смерти
Какие привычки могут привести к преждевременной смерти / prozeny.cz

Бразильские исследователи обнаружили, что у людей, которые пропускают завтрак и едят перед сном, увеличивается риск смерти от сердечного приступа.

В исследовании приняли участие 113 пациентов средним возрастом 60 лет, пишет MedicalXpress.

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В них диагностировали инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы (STEMI)

Ученые из Государственного университета в Сан-Паулу (Бразилия) провели опрос среди участников, в ходе которого они указали, завтракали ли утром и употребляли еду поздно вечером (за 2 часа до сна).

Результаты показали, что завтрак пропускали 58% добровольцев, поздно ужинали 51%. Обе привычки были у 41%.

Оказалось, что у людей с обоими привычками питания риск смерти, повторного инфаркта и стенокардии был в 4-5 раз выше в течение 30 дней после выписки из больницы.

via GIPHY

Исследователи отмечают, что каждый пятый пациент с STEMI умирает в течение года. Правильное питание является эффективным способом улучшения прогноза дальнейшего состояния больного.

Поэтому исследователи советуют есть за 2 часа до сна, а также завтракать молочными продуктами, углеводами, фруктами и тому подобное.

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Теги: Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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