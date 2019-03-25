Какие привычки негативно влияют на кожу
Каждый из нас имеет вредные привычки негативно влияющие на кожу, которым не придает значения, однако они существенно влияют на состояние кожи.
Список этих вредных привычек составила косметолог Кристина Копельчук.
Читайте также: Популярные диеты, которые убивают наш организм
- пренебрежение солнцезащитным кремом;
- "высушивание" кожи неправильной косметикой (тониками, гелями, масками). Мы думаем, что коже от этого лучше, но на самом деле, от этого образование кожного сала только усиливается;
- длительное использование кисточек для пудры, румям и т.д без регулярной их очистки. Они собирают бактерии, пыль, грязь, которую вы каждый день наносите на лицо вместе с макияжем;
- частое скрабирование (чаще чем раз в неделю);
- давите самостоятельно угри;
- Не очищаете кожу утром;
- используете махровое полотенце, вместо бумажных полотенец.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Источник: Здоров'я 24
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии