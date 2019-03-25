Какие привычки негативно влияют на кожу

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Что вредит коже
Что вредит коже / unsplash.com

Каждый из нас имеет вредные привычки негативно влияющие на кожу, которым не придает значения, однако они существенно влияют на состояние кожи.

Список этих вредных привычек составила косметолог Кристина Копельчук.

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  1. пренебрежение солнцезащитным кремом;
  2. "высушивание" кожи неправильной косметикой (тониками, гелями, масками). Мы думаем, что коже от этого лучше, но на самом деле, от этого образование кожного сала только усиливается;
  3. длительное использование кисточек для пудры, румям и т.д без регулярной их очистки. Они собирают бактерии, пыль, грязь, которую вы каждый день наносите на лицо вместе с макияжем;
     
  4. частое скрабирование (чаще чем раз в неделю);
  5. давите самостоятельно угри;
  6. Не очищаете кожу утром;
  7. используете махровое полотенце, вместо бумажных полотенец.

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Теги: Красота Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье
Источник: Здоров'я 24
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