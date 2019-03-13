Какие привычки вредят здоровью позвоночника

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Какие привычки вредят здоровью позвоночника
Какие привычки вредят здоровью позвоночника / tecnobabele.altervista.org

То, как мы сидим, стоим, двигаемся, влияет на наш позвоночник. Изменения в позвоночнике могут привести к болезням сердца, нарушению кровообращения, функций мозга, пищеварения.

Медики советуют избегать этих привычек, чтобы сохранить здоровье позвоночника.

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1. Сутулость

Эта привычка пагубно влияет не только на позвоночник, но и на внутренние органы. Медики советуют после 30 лет заниматься упражнениями, которые предупреждают сутулость.

2. Курение

Оно может привести к задержке циркуляции крови и лимфатической жидкости в межпозвонковых дисках, пишет Medikforum. Из-за чего к ним не поступает достаточное количество питательных веществ, и диски теряют свои характеристики.

via GIPHY

3. Пассивный образ жизни

Если вы много сидите, то ухудшается приток крови к позвоночнику, увеличивается риск протрузии.

 
Протрузия – что это?

Это начальная стадия межпозвонковой грыжи, когда происходит выпячивание стенки диска без разрыва его оболочки.

Если у вас сидячая работа – стоит каждый час двигаться, делать упражнения, разминаться.

4. Кофепитие

Привычка пить кофе плохо влияет на кальций. Некоторые компоненты напитка вымывают из костей этот компонент.

via GIPHY

Даже беременным запрещают пить кофе. Поэтому врачи советуют употреблять продукты, которые содержат кальций.

5. Любовь к гаджетам

Во время общения с гаджетами человек наклоняется над экраном. Это увеличивает нагрузку на верхний отдел позвоночника. Эта привычка может привести к искривлению позвоночника и смещению дисков.

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Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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