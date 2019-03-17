Какие привычки и болезни вызывают преждевременное старение мозга

Британские ученые из Эдинбургского университета установили, что курение, высокое кровяное давление, ожирение и диабет вызывают преждевременное старение мозга и способствуют уменьшению количества серого вещества.

В исследовании приняли участие более 9 тысяч человек в возрасте от 44 до 79 лет, пишет MedicalXpress.

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Результаты магнитно-резонансной томографии показали, что эти четыре фактора приводят к уменьшению объема клеточных тел нейронов, глиальных клеток и капилляров. Они также ухудшают состояние белого вещества – пучков аксонов, то есть длинных отростков нервных клеток.



Высокое давление вызывает преждевременное старение мозга

В некоторых участников объем мозга сокращался на 3% по сравнению с нормой. Белое вещество имело в 1,5 раза больше повреждений по сравнению с людьми, которые не имели этих факторов.

Ученые также обнаружили нарушения в области мозга, которые обычно возникают при болезни Альцгеймера.

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