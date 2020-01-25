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Какие процессы во время сна улучшают наш внешний вид

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Здоровый сон – обязательное условие хорошего самочувствия. Впрочем, объяснить как именно сон обеспечивает здоровье и хороший вид, до сих пор было сложно.

Специалисты из Университета Манчестера выяснили, как именно хороший сон помогает замедлить старение и поддерживать организм здоровым.

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Структуры коллагена

Ученые изучали фибриллярные белки – структуры коллагена, используемые клетками для формирования тканей и обнаружили, что они бывают двух видов.

Толстые – диаметром около 200 нанометров (в миллион миллионов раз меньше булавочной головки), которые являются постоянными и остаются с нами на протяжении всей жизни с момента формирования, что ориентировочно происходит в 17 лет. И тонкие – диаметром в 50 нанометров. От них наше тело избавляется, если организм стрессует вследствие суровых условий дня, переутомления, недостатка сна или болезни.


На протяжении тяжелого дня мы теряем часть фибриллярных белков/Фото:Unsplash

Хорошая новость – они обновляются ночью, когда мы отдыхаем.

Ученые сравнили фибриллярные белки с кирпичной стеной и краской для стен: "вечные" остаются в организме на протяжении всей жизни, а другие требуют регулярного "обновления".

Природа задумала так, что биологические часы человека регулируют процессы износа структурного каркаса соединительной ткани, чтобы сохранить вечные фибриллы,
– отметили авторы исследования.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Сон
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