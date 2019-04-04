Какие продукты мешают похудению: ответ диетолога

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Какие продукты мешают похудению
Какие продукты мешают похудению / unsplash.com

Одна из теорий в диетологии свидетельствует, что свежие овощи способны вызвать брожение в желудке, но все зависит от многих факторов.

Диетолог Ольга Усенко отмечает: эти продукты будут бродить и мешать похудению, правильному пищеварению и правильному усвоению.

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А вот если их есть вечером термически обработанными, они не будут давать такой реакции, и процесс брожения сведется к минимуму.

Какие продукты могут привести к брожению


• Овощи: белокочанная и квашеная капуста, картофель, томаты, горох, фасоль, лук чеснок. Подобные продукты в сыром виде усиливают газообразование.

• Свежая зелень: петрушка, укроп, кинза, щавель.

• Ягоды и фрукты: цитрусовые, бананы, виноград, груши, яблоки, персики, абрикос, чернослив и другие. Употребление натощак приводит к сильному метеоризму, особенно если сочетать с молочными продуктами.

• Зерновые культуры: каши, мюсли, кукуруза, отруби.

• Дрожжевые изделия: белый и черный хлеб, пироги, сдоба.

Дріжджові вироби: білий і чорний хліб, пироги, здоба
Дрожжевые изделия: белый и черный хлеб, пироги, сдоба

• Куриные и перепелиные яйца в виде омлета или яичницы.

Молочные, кисломолочные продукты: свежее молоко, творог, кефир, простокваша, домашнее сливочное масло.

• Мясо и субпродукты: свинина, баранина, мясо утки, гуся, говядина.

• Сахар и различные кондитерские изделия.

• Рыба и другие морепродукты.

• Газированные напитки, пиво, квас, пакетированные соки, кисели.

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Эти продукты могут привести к процессу брожения при различных факторах:

1. время приема;
2. совместимость с другими продуктами;
3. количество приемов пищи в день;
4. наличие аллергий и непереносимости;
5. порционность, и тому подобное.

Но совсем не значит, что нужно питаться воздухом. Нужно чувствовать свой организм, выдерживать режим, выдерживать порции, балансировать калорийность и тогда вы сами сможете понимать, какой продукт, в какое время и как на вас влияет.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание
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