Какие продукты надо замачивать перед употреблением

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Фитиновая кислота в продуктах
Фитиновая кислота в продуктах / altsantiri.gr

Известно, что орехи, семечки, зерновые и бобовые – незаменимый источник белка и полезных жиров. Их любят добавлять в свой рацион не только веганы и вегетарианцы, но и поклонники других типов питания. Но не все знают, что их нужно активизировать перед потреблением.

Орехи и крупы – это полезно, вкусно и питательно, но стоит помнить, что эти продукты богаты фитиновой кислотой, предостерегает Дария Лисиченко.

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Фитиновая кислота – что это?
Фитиновая кислота – насыщенная циклическая кислота, которая является основной формой сохранения фосфора во многих тканях растений, особенно в отрубях и семенах. Встречается в составе злаков и зерновых культурах.

Фитиновая кислота – это некий защитный механизм растений. Он содержится в оболочке, которая разрушается во время проращивания. Фитиновая кислота может осложнять усвоение таких микроэлементов, как калий и магний.

Люди, имеющие склонность к остеопорозу, должны быть особенно внимательными с потреблением продуктов, содержащих фитиновую кислоту.


Фитиновая кислота разрушается во влажной среде

В природе фитиновая кислота разрушается вследствие попадания во влажную среду. Поэтому перед потреблением следует замачивать эти продукты, чтобы активировать их полезные свойства и нейтрализовать содержание фитиновой кислоты.

Особенно много фитиновой кислоты содержится в коричневом рисе, пшенице, орехах и зернышках.

Норма потребления фитиновой кислоты – от 150 до 400 мг в день.

Лидерами содержимого фитиновой кислоты являются: бразильский орех (1 719 мг на 100 г сухого веса), миндаль (1 400 мг), грецкий орех (982 мг), фундук (1000 мг).

Кстати, какао-порошок и овсяные хлопья тоже имеют высокий уровень фитиновой кислоты.


Какао порошок содержит фитиновую кислоту

Продукты, содержащие фитиновую кислоту

Рис белый 0,1 – 1,1 %
Фундук 0,2 – 0,9 %
Горох 0,2 – 1,2 %
Грецкий орех 0,2 — 6,7 %
Чечевица 0,3 – 1,5 %
Пшеница 0,4 – 1,4 %
Миндаль 0,4 – 9,4 %
Фасоль 0,6 – 2,4 %
Кукуруза зерно 0,7 – 2,2 %
Соевые бобы 1,0 – 2,2
Семена кунжута 1,4 – 5,4 %
Отруби пшеницы 2,1 – 7,3 %
Отруби риса 2,6 – 8,7 %

Как активировать продукты

Стоит помнить, что для активирования подходят лишь необжаренные орехи. Лучше всего покупать орехи в скорлупе и очищать их самому.

Активация – простой процесс. Для этого надо всего лишь залить продукт чистой фильтрованной водой.

Для активации большинства орехов, например, кешью, понадобится всего несколько часов, а вот бразильский орех – стоит оставить на ночь.


Грецкий орех перед потреблением стоит замочить на 2-3 часа

Однако, активизация подходит только для тех продуктов, которые не прошли термическую обработку, если же продукты прошли термообработку – активация будет напрасной.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание
Источник: Здоров'я 24
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