Какие продукты нельзя долго хранить в морозилке: перечень

Люди часто замораживают продукты, чтобы они не испортились и в любой момент можно было полакомиться чем-то вкусненьким и витаминным. Однако, далеко не всю еду можно хранить таким образом.

Продукты в морозильной камере не портятся, однако категорически нельзя хранить их там долгое время. Об этом предупреждает Министерство сельского хозяйства США, пишет ТСН.

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Чаще всего в морозилке продукты теряют свои полезные свойства, поэтому снижается их качество. Речь идет о так называемой глубокой заморозке – при температуре ниже 17 градусов.

Сколько времени можно хранить различные продукты в морозилке?

Среди продуктов, которые нельзя долго хранить в замороженном виде – мясо, рыба и консервированные морепродукты.

Свинину в морозильной камере лучше хранить до одного года. Курятину, индейку, а также говядину немного меньше – девять месяцев. А вот фарш следует использовать в течение четырех месяцев.



Сколько времени можно хранить мясо в морозилке // Украинская правда. Жизнь

Нежирную рыбу можно держать полгода, а жирную – вдвое меньше. Консервированные морепродукты следует употреблять до месяца.



Сколько времени можно хранить морепродукты в морозилке // Украинская правда. Жизнь

Кроме того, масло можно держать замороженным до девяти месяцев, молоко – шесть месяцев, мороженое – до двух месяцев, а сыр максимум месяц.



Сколько времени можно хранить яйца и молочные продукты в морозилке // Украинская правда. Жизнь

В то же время, в холодильнике можно хранить овощи, которые не потеряют своих полезных свойств даже в течение года после заморозки. Столько же времени могут храниться и фрукты. Однако, цитрусовые могут лежать в морозилке не более трех месяцев.



Сколько времени можно хранить овощи и фрукты в морозилке // Украинская правда. Жизнь

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